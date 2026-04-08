Som 76-årig vakte skuespillerinden Meryl Streep furore i Tokyo i et vintage-nederdelssæt

Mens Meryl Streep var i Tokyo for at promovere filmen "The Devil Wears Prada 2", bekræftede hun endnu engang sin status som stilikon. Den amerikanske skuespillerinde vakte furore i et retro-inspireret nederdelssæt, et symbol på det bemærkelsesværdige comeback af dette ikoniske beklædningsgenstand.

En bemærkelsesværdig optræden under filmens verdensturné

Meryl Streep besøgte Tokyo som en del af reklameturnéen for filmen "The Devil Wears Prada 2", der forventes at have biografpremiere i maj 2026. Denne efterfølger til kultfilmen fra 2006 markerer skuespillerindens tilbagevenden i rollen som Miranda Priestly, en karakter der er blevet en reference i modeverdenen.

Meryl Streep var ledsaget af adskillige skuespillere, herunder den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway, som også var til stede for at præsentere dette nye kapitel, som fansene havde ventet meget på. Under denne offentlige optræden i den japanske hovedstad fangede Meryl Streep fotografernes opmærksomhed med en elegant silhuet inspireret af klassisk haute couture.

Et Chanel-nederdelssæt inspireret af couture-arven

Til denne begivenhed bar Meryl Streep et Chanel-nederdelssæt fra Métiers d'Art 2026-kollektionen designet af Matthieu Blazy. Outfittet var kendetegnet ved sit strukturerede snit og grafiske detaljer, der kombinerede modernitet og vintage-referencer.

Det vermilionrøde ensemble, bestående af en jakke og en midinederdel, havde et kontrasterende grafisk print med dekorative sorte frynser. Looket blev fuldendt med tofarvede slingback-sko, en struktureret taske og overdimensionerede solbriller – en signaturæstetik for Miranda Priestlys karakter i filmen. Dette look er en del af en serie af looks inspireret af filmens univers, designet til at afspejle franchisens modearv.

Nederdelsdragten bekræfter sin tilbagevenden til 2026-trends.

Nederdelsjakkesættet, der længe har været forbundet med de såkaldte professionelle silhuetter fra 1980'erne og 1990'erne, har oplevet en genopblussen af interesse på catwalks og gader i flere sæsoner nu. Adskillige modehuse har for nylig genoptaget dette ikoniske stykke tøj med moderniserede snit og moderne stoffer.

Meryl Streeps optræden i Tokyo illustrerer denne stilistiske udvikling ved at blande klassiske referencer med moderne fortolkninger. Skørtdragtens tilbagevenden er en del af den bredere trend med "power dressing", der understreger struktureret tøj forbundet med selvbekræftelse.

En skuespillerinde uløseligt forbundet med modeverdenen

Siden udgivelsen af den første film i 2006 er Miranda Priestly blevet en fremtrædende figur i moderelateret populærkultur. Den anden del genforener flere medlemmer af det originale cast, herunder den britisk-amerikanske skuespillerinde Emily Blunt og den amerikanske skuespiller Stanley Tucci, og introducerer nye skuespillere.

Spillefilmen er instrueret af David Frankel og skrevet af Aline Brosh McKenna. Den internationale reklameturné lægger særlig vægt på skuespillernes stilistiske valg, hvilket udvider filmens visuelle identitet og dens indflydelse på modebranchen.

Gennem sine offentlige optrædener fortsætter Meryl Streep med at illustrere, hvordan mode kan ledsage forskellige generationer af skuespillerinder. Hendes valg af et nederdelssæt inspireret af couture-arkiver demonstrerer visse stykkers evne til at transcendere årtier, samtidig med at de bevarer deres nutidige relevans. Denne optræden i Tokyo bekræfter også vigtigheden af reklamerejser som udstillingsvinduer for designere og som rum for stilistisk udtryk for offentlige personer.