"Det er for mærkeligt": Denne fotosession med Zendaya og Robert Pattinson er overraskende

Léa Michel
Extrait du film « The Drama »

Zendaya og Robert Pattinson, stjerneduoen fra filmen "The Drama", skabte kontrovers med et ultrakonceptuelt fotoshoot til Interview Magazine (marts 2026). Inspireret af den psykologiske thriller "What Ever Happened to Baby Jane?" (1962) overraskede dette retro- og klovneagtige billede – med sin porcelænshvide makeup, udtværede røde læber og vildblonde parykker – de sociale medier. Langt fra at være en typisk reklamekampagne for deres "mørke romantiske komedie" rejser disse billeder flere spørgsmål, end de besvarer.

Et dristigt og teatralsk koncept

Fotosessionen, der er fotograferet af Nadia Lee Cohen, viser de to skuespillere i et forfaldent retrohus. På forsiden klamrer Zendaya sig til Robert Pattinsons ryg med benet viklet om hans talje, og begge stirrer på kameraet med et hjemsøgende udtryk. Robert Pattinson har en elfenbensfarvet blondetop med tynde stropper og uknappede brune bukser på, mens Zendaya har blondeærmer fra Chloé.

Andre billeder viser matchende blå blomstrede kjoler (Robert Pattinson på knæ), to sorte jakkesæt (Zendaya liggende mellem benene) og Robert Pattinson i en draperet Valentino-skjorte med en cigaret i hånden. Hele optagelserne blander high fashion og vintage-jakkesæt for en tydelig kønsforskellig effekt.

Eksplosive reaktioner online

Summen var øjeblikkelig, men negativ for mange: "Det er for mærkeligt", "Latterligt", oversvømmede X (tidligere Twitter) og Instagram. Nogle fans var rasende over Robert Pattinsons look – "Hvorfor give ham dametøj på?" , "Han ligner ikke en seriøs skuespiller" – mens andre så ham som "Joker og Harley Quinn efter en dansekoncert".

Nogle beskylder den endda for at ofre sjæl for at forblive "trendy". Det beundrende mindretal forsvarer dens kunstneriske dristighed: "Provokerende, som en psykologisk thriller bør være", "Perfekt til at træde uden for din komfortzone". Følelsen gentages på Reddit: nogle mennesker elsker den "hjemsøgte og unikke" atmosfære, mens andre finder de foruroligende reaktioner præcis den tilsigtede effekt.

Promovering af en spændingsfilm

Dette billede indfanger perfekt præmissen for "The Drama" (udgivet 3. april 2026), instrueret af Kristoffer Borgli: et par på nippet til ægteskab, hvis uge forvandles til et mareridt, der bevæger sig fra romantisk komedie til psykologisk angst. Dette markerer det første samarbejde på skærmen mellem Zendaya og Robert Pattinson, efter "Dune: Part Three" og "The Odyssey" tidligere på året.

I interviewet finder Zendaya ham i første omgang "mystisk og afslappet" efter råd fra sin forlovede Tom Holland ( "Han er super sjov!" ). Robert Pattinson griner: "Hvis jeg ikke taler meget, synes folk, jeg er skræmmende, men jeg spiller ikke rollen ." Temaet for optagelserne? "Jeg ved det ikke," opsummerer de grinende.

I sidste ende er denne fotosession splittende, men den har skabt en masse omtale: mission fuldført for en film, der spiller på ubehag. Zendaya og Robert Pattinson beviser deres dristighed, selvom det betyder at forårsage fornærmelse. Det er endnu uvist, om dette "markedsføringsubehag" vil overføres til biografer, eller om Hollywood har krydset en for sløret linje mellem kunst og unødvendigt ubehag.

Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
