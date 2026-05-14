Skuespillerinden Shay Mitchell skaber furore i en rød bodysuit i "Baywatch"-stil

Det røde outfit fra "Baywatch" er et af de mest genkendelige i tv-historien. Og den canadiske skuespillerinde, model og producer Shay Mitchell, der spiller livredderen Trina i den længe ventede Fox-genindspilning, yder det fuld retfærdighed – hvilket billederne fra settet bekræfter.

Fox' genstart af "Baywatch"

Produktionen af Fox' genstart af "Baywatch" er officielt begyndt med et ensemble af skuespillere, der inkluderer den canadiske skuespiller og wrestler Stephen Amell, den canadiske skuespillerinde, model og producer Shay Mitchell, den amerikanske skuespillerinde Jessica Belkin, den amerikanske mediepersonlighed og skuespiller Noah Beck, den amerikanske model og tv-personlighed Brooks Nader samt den amerikanske influencer og tidligere kunstneriske gymnast Livvy Dunne.

Den nye serie følger et hold livreddere på Venice Beach, med Stephen Amell i hovedrollen som Hobie Buchannon, søn af den originale Mitch Buchannon spillet af David Hasselhoff. Genindspilningen vil bestå af 12 episoder og er planlagt til sæsonen 2026-2027 på Fox.

Shay Mitchell som Trina

Den canadiske skuespillerinde, model og producer Shay Mitchell er blevet annonceret i rollen som Trina – en tidligere advokat fra et prestigefyldt firma, der forlod det hele for at blive fuldtidslivredder. En virkelig ukonventionel karakter, perfekt afstemt med det image, skuespillerinden har dyrket i flere år. I et interview med Alex Cooper for Call Her Daddy delte Shay Mitchell sin karrierefilosofi: "Jeg vil bare være fri. Jeg vil bare være mig, hvad end det betyder."

Det røde filmoutfit, der skaber furore

På de første billeder fra settet, der blev delt i marts 2026, optrådte Shay Mitchell i et rødt outfit med spaghettistropper og en dyb V-hals, hvor hun holdt en rød redningskrans og løb barfodet på sandet på Venice Beach. Den 1. maj 2026 viste nye billeder fra settet skuespillerinden i det ikoniske røde outfit, solbriller og et hvidt ur på håndleddet, mens håret flagrede i vinden.

Et Instagram-opslag, der fuldender billedet

På sin Instagram-konto, der følges af mere end 34 millioner abonnenter, delte Shay Mitchell en karrusel af fotos med teksten "this are the days" (disse er dagene) - en nostalgisk sætning, der fik sin fulde betydning i forbindelse med denne tilbagevenden til en af de mest ikoniske serier fra 1990'erne.

Outfittet i opslaget, en rød bodysuit med udskæringer i siden og en bar ryg, tog "Baywatch"-æstetikken endnu et skridt videre – komplet med en rød poolmadras som prikken over i'et. Fansene reagerede begejstret: "Baywatch-æraen klæder dig så godt!!" , "Min yndlings-Vædderen nogensinde".

En rollebesætning, der tiltrækker sig opmærksomhed længe før udsendelsen

Khloé Kardashian kunne ikke lade være med at kommentere på Shay Mitchells billeder bag kulisserne under skuespillerindens Instagram-opslag. Kombinationen af karakteren, outfittet og Shay Mitchells tilstedeværelse på sociale medier har skabt en masse omtale af serien, selv før en eneste episode er blevet sendt – et tegn på, at "Baywatch"-genstarten vil have hele verdens øjne på sig fra det øjeblik, den udkommer.

En rød bodysuit, en redningskrans og Venice Beach – Shay Mitchell behøvede ikke meget for at gøre sig bemærket. Ved at iføre sig det mest ikoniske outfit i amerikansk tv bringer hun et symbol tilbage. Og serien er ikke engang startet endnu.