"Ikke kurvet nok": Denne skuespillerinde møder kritik for sit udseende

Anaëlle G.
Den amerikanske skuespillerinde Emily Rudd, der spiller Nami i Netflix-filmatiseringen af "One Piece", står over for tilbagevendende kritik for sit udseende, der anses for at have "ikke nok kurver" til rollen.

Kritik af dens "utilstrækkelige form"

Fra det øjeblik rollebesætningen blev annonceret i 2023, kritiserede nogle fans Emily Rudd for ikke at have de "overdrevne kurver" fra Nami fra anime/manga. Nami er med sin figur en arketype for pin-up-pigen, og nogle stemmer beklagede sig over, at Emily Rudd ikke passede ind i det billede. Disse bemærkninger fortsatte selv efter sæson 1 (2023) og før sæson 2, med kommentarer som: "Hun er for fladbrystet til Nami."

Forsvarere, der kontraangriber

Heldigvis forsvarer et flertal Emily Rudd. Mange påpeger, at kvindekroppe i anime er uforholdsmæssige og urealistiske: "Vi kunne aldrig have fundet en skuespillerinde med de mål uden absurd CGI," argumenterer en fan på Reddit . Forfatteren af den verdensberømte manga "One Piece", Eiichiro Oda selv, støttede valget på grund af hendes "smukke sjæl" snarere end hendes udseende. Andre internetbrugere insisterer: "Fysisk udseende betyder ikke noget, hun spiller Nami perfekt - klog, stærk, drilsk."

Uanset kritikken af hendes "figur" stråler Emily Rudd ligesom Nami med sin karisma og talent, og kræsne fans roser en trofast adaption, hvor skuespil har forrang frem for urealistiske 2D-fantasier.

Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
På stranden viser denne cheerleader sin figur frem i et "havfrue"-look

