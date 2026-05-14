"Stadig storslået": Som 88-årig imponerer Jane Fonda med en funklende figur

Den amerikanske skuespillerinde og producer Jane Fonda prydede den røde løber ved den 79. filmfestival i Cannes (12.-23. maj 2026) i forbindelse med åbningsceremonien og visningen af filmen "Electric Venus". Hun gjorde et slående indtryk i en sort, pailletbesat Gucci-kjole og holdt en åbningstale, der fremhævede filmens politiske dimension. Hendes optræden blev rost af internetbrugere, hvoraf mange kommenterede: "Altid storslået."

En pailletkjole, en stamgæst i Cannes-stil

Til sit længe ventede optræden på Croisetten valgte Jane Fonda en lang sort kjole helt dækket af pailletter. Kjolen, der sad tæt til kroppen og var let vidt udstrakt forneden, fangede lyset i hver bevægelse og gjorde hende øjeblikkeligt genkendelig. Skuespillerinden kombinerede dette outfit med sine naturlige grå krøller, omhyggeligt stylet – et valg, der siger meget om hendes ønske om at vise sin alder.

Denne optræden var ingen tilfældighed: Jane Fonda har været en stamgæst i Cannes siden 1963 og har gjort den røde løber i Cannes til en af sine yndlingslegepladser. Hvert år vælger skuespillerinden slående, ofte blændende stykker, der efterlader et varigt indtryk. I år, 2026, er ingen undtagelse. På sociale medier vælter kommentarerne ind: "Altid storslået", "En legende", "Sikke en energi som 88-årig!" ... Rosen går både på hendes outfit og hendes elegance.

En åbningstale med et politisk budskab

Det, der gjorde denne optræden endnu mere bemærkelsesværdig, var, hvad der skete, da Jane Fonda sad i lokalet og derefter gik på scenen sammen med den kinesiske skuespillerinde og sangerinde Gong Li. Foran et internationalt publikum holdt Jane Fonda en åbningstale, der gav genlyd som et manifest.

"Magt er det, der bringer os sammen i aften. Jeg tror på denne magt: stemmernes magt på skærmen, uden for skærmen og især på gaderne," erklærede hun. Hun fortsatte: "For mig har film altid været en modstandshandling, fordi vi fortæller historier, der giver os mulighed for at føle de samme følelser på trods af vores forskelligheder. Her i Cannes har historiefortælling forrang, modet til at fortælle historier har forrang. Så lad os fejre frihed og den voldsomme skabelseshandling!" Hendes tale afsluttedes med den officielle åbningstale for ceremonien, der blev holdt på fransk – en nik til værtslandet.

Et militant ikon, der ikke giver noget op

Jane Fonda er ikke uvant med at lave politiske udtalelser. Som feministisk aktivist i årtier, engageret i klimaindsatsen, i modstand mod Vietnamkrigen og for nylig i kampen mod vold mod kvinder, bruger skuespillerinden enhver platform til at levere stærke budskaber. Hendes tilstedeværelse i Cannes 2026 bekræfter dette: hun fortsætter med at legemliggøre et vist ideal om engagement og elegance og afviser presset om at blive mere diskret med alderen.

Ligesom den amerikanske skuespillerinde og model Brooke Shields, den amerikanske skuespillerinde Sharon Stone og den amerikanske skuespillerinde Kelly Rutherford før hende, er Jane Fonda en af de kvinder, der beviser, aften efter aften, at dristighed ikke har nogen udløbsdato. Tværtimod: med erfaring kommer en ny frihed, friheden til at vælge sine kampe, sine stemmer – uden at skulle bevise noget for nogen.

Mellem en glitrende kjole og en kraftfuld tale leverede Jane Fonda et af de mest mindeværdige øjeblikke ved åbningen af Cannes 2026. Hun mindede os om, at mode, film og aktivisme problemfrit kan sameksistere. En lektion i stil, men også i mod, der giver genlyd langt ud over Croisetten.