I en "smørgul" kjole tiltrækker denne spanske model sig opmærksomhed med et lysende look

Den hollandsk-spanske model Cindy Kimberly fortsætter med at inspirere modescenen med et outfit, der perfekt afspejler en af sæsonens hotteste farver. I et nyligt Instagram-opslag viser hun sig iført en kort, smørgul kjole – en blød og lysende farve, der gradvist er ved at blive et fast element i sommergarderoben.

Smørgul, flagskibsfarven siden 2025

Fotograferet udendørs, siddende på en lys træbænk, vælger Cindy Kimberly en ren silhuet, der fremhæver snittets enkelhed. Kjolen, struktureret af en række knapper og let puffede ærmer, fremkalder en minimalistisk æstetik, samtidig med at den understreger lookets naturlige elegance. Siden 2025 har smørgul etableret sig som en af de mest fremtrædende nuancer i modekollektioner. Mere subtil end en lys gul, skiller den sig ud ved sit delikate udseende, ofte forbundet med lette og sommerlige silhuetter.

Denne nuance er en del af en bredere trend, der favoriserer bløde, letmatchende paletter. Smørgul passer særligt godt sammen med neutrale toner som hvid, beige eller cremefarvet og skaber lysende, men underspillede looks. Den voksende tilstedeværelse af denne farve på catwalks og sociale medier antyder, at den vil fortsætte med at være en stærk trend i løbet af sommeren 2026. Den kan tilpasses forskellige stoffer og ser lige godt ud på flagrende kjoler, strukturerede outfits og accessories.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

En naturlig æstetik, der appellerer til internetbrugere

På billederne lagt ud af Cindy Kimberly er stylingen bevidst enkel: pink makeup, en opsat frisure og minimalistiske accessories. Denne tilgang fremhæver kjolens snit og farvens blødhed, hvilket forstærker indtrykket af visuel balance. Omgivelserne bidrager også til lookets atmosfære. Det naturlige lys og de lyse toner i omgivelserne understreger silhuettens sommerlige fornemmelse. Internetbrugere reagerede hurtigt på opslaget og roste en stil, der er både moderne og tidløs.

Med denne smørgule kjole illustrerer Cindy Kimberly perfekt trenden mod bløde, lysende farver. Denne subtile nuance, der allerede har været meget populær siden 2025, forventes at fortsætte sin dominans i løbet af sommeren 2026, hvilket bekræfter interessen for elegante og letbærende paletter.