Som 38-årig tør denne model godt bære et kort look i sneen

Julia P.
Mens hun var på ferie i de østrigske alper, poserede den britiske model og iværksætter Rosie Huntington-Whiteley i et hvidt outfit under en cremefarvet kunstpelsfrakke, matchende hat og fluffy støvler, med snedækkede bjerge som baggrund. Denne kontrast mellem hendes hud og den kolde polarkulde skabte furore på Instagram og opnåede millioner af visninger.

En "afterski"-stil

I sin Instagram-karrusel fra 9. januar 2026 poserer Rosie Huntington-Whiteley i et Alo Yoga-sæt: en minimalistisk hvid trekanttop, en cropped jakke i overdådig kunstpels og en fluffy hue, alt sammen mens hun står i ankeldyb sne. Hun knapper jakken delvist op for at afsløre sin mave, hendes bølgede blonde hår, der falder ned over pelsen, mod en baggrund af alpine hytter. Dette look er typisk for hendes "minimalistiske glamour"-æstetik.

Fansene er i brand, de bekymrede er på vagt

Kommentarerne flyder over af beundring: "Du er en gudinde," eller "Hvordan klarer du at se så perfekt ud i sneen?" Mange roser hendes dristighed og hendes figur efter graviditeten. Andre er dog bekymrede over kulden: "Fryser hun ikke bare i sådan et kort outfit?" , "Så smuk, men jeg fryser på hendes vegne!" , "Hvordan kan hun ikke fryse?" . Mellem fascination og bekymring efterlader opslaget ingen ligeglade, og billedet fortsætter med at generere reaktioner og tusindvis af likes og delinger.

Rosie Huntington-Whiteley genopfinder vinterchic med et hvidt outfit i sneen og beviser, at elegance og et strejf af spænding kan sameksistere. Hun sætter en stil, der deler meninger for bedre at vinde folks over.

Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
Klædt i et leopardprint-outfit skaber denne sangerindes figur furore

