Hvad denne supermodel ville have tjent for at medvirke i ét minut i en kultfilm

22 år efter udgivelsen fortsætter "Love Actually" med at afsløre sine hemmeligheder. Denne britiske romantiske komedie, der er blevet en juleklassiker, kunne prale af et prestigefyldt cast – fra Hugh Grant til Emma Thompson og Liam Neeson. Alligevel er det en ultrakort optræden, der endnu engang skaber opmærksomhed: supermodellen Claudia Schiffers honorar for cirka et minuts skærmtid er svimlende.

En flygtig rolle ... men en gylden en af slagsen.

I Richard Curtis' kultklassiker, der blev udgivet i 2003, har Claudia Schiffer en mindeværdig optræden i sidste akt. Hun spiller Carol, en mor som den enkede karakter Daniel, spillet af Liam Neeson, møder på sin søns skole. Hentydningen til originalen er dejlig: Tidligere i filmen joker Daniel til sin stedsøn Sam om, at han med glæde ville forelske sig i den tyske supermodel.

Det, der skaber overskrifter i dag, er ikke så meget denne plot-twist, som det er checkens størrelse. Ifølge Andrew Holmes' bog "How Much?!: The $1000 Omelette… and 1100 Other Astonishing Money Moments" blev Claudia Schiffer angiveligt betalt $350.000 (cirka €298.550) for denne cirka et minut lange optræden på skærmen. Med andre ord tjente den tyske model, skuespillerinde og filmproducer angiveligt næsten £4.500 (€5.155) pr. sekund af filmoptagelserne. En rekord, der perfekt indkapsler Hollywoods overflod i dens mest fascinerende - eller mest absurde - aspekter, afhængigt af dit perspektiv.

Når stjernen bliver et symbol på den britiske drøm

Selvom scenen var kort, efterlod den et varigt indtryk på seerne. Claudia Schiffer, der dengang var på toppen af sin popularitet, legemliggjorde en form for international elegance og glamour, som "Love Actually" søgte at fejre. Hendes blotte tilstedeværelse var nok til at forstærke filmens charme og bidrog til dens "moderne juleeventyr"-kvalitet.

Emma Thompson, der også spillede hovedrollen i filmen og blev rost for sin gribende præstation, indrømmede at have følt sig underbetalt på det tidspunkt. Selvom hendes løn aldrig blev afsløret, fremhæver hendes kommentar den skarpe kontrast mellem lønnen for hovedroller og lønnen for en cameo-optræden på kun få sekunder.

Figurer der ikke efterlader nogen ligeglade

Denne form for afsløring om Hollywoods lønninger er lige så fascinerende, som den er tankevækkende. Den offentlige mening svinger mellem beundring og vantro: Skal det ses som en belønning for et globalt ikons prestige og image, eller som et symptom på en åbenlys ubalance i filmindustrien? Hvad der er sikkert, er, at næsten 20 år senere fortsætter "Love Actually" med at inspirere drømme – og skabe diskussion – selv bag kulisserne i sine kontrakter.

Et minut på skærmen, men et tidløst præg på den romantiske filmhistorie: Claudia Schiffer beviste endelig, at nogle gange kun et par sekunder er nødvendige for at gøre indtryk ... og på regnskabet.