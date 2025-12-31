Search here...

Beyoncé bliver milliardær og slår ny musikrekord

Naila T.
Den amerikanske sangerinde og sangskriver Beyoncé er blevet den femte milliardærmusiker efter Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen og Rihanna. Denne præstation er bygget på ekstraordinære sceneoptrædener og et virkelig exceptionelt musikalsk katalog.

Rekordturnéer

Hendes "Cowboy Carter Tour" i 2025 har oversteget 400 millioner dollars i omsætning og er dermed årets mest indtjenende turné for en soloartist. Året før havde "Renaissance" allerede genereret 600 millioner dollars, hvilket cementerede Beyoncé som den ubestridte dronning på den globale scene.

Et musikkatalog i hjertet af hans formue

Størstedelen af hendes rigdom kommer fra hendes fulde kontrol over sine masterindspilninger og fra musikroyalties. Dette solide fundament styrkes af hendes andre foretagender, såsom hendes Ivy Park-mærke og hendes parfumelinje. Forbes rangerer hende blandt de tre bedst betalte kvindelige musikere i verden.

En Grammy-dronning, berømt og indflydelsesrig

Med 35 Grammy Awards, inklusive Årets Album i 2025, kan Beyoncé prale af den mest imponerende liste af anerkendelser i sin generation. Hun forventes at være medformand for Met Gala i maj og er et førende eksempel på en førende figur inden for musik og kultur.

En pioner inden for kvindelig og sort musik

Beyoncé, den første sorte kvinde, der opnåede dette niveau af rigdom i musikbranchen, er et eksempel på en succeshistorie: absolut kunstnerisk kontrol, en skarp strategisk vision og global kulturel indflydelse. Hendes rejse beviser, at kombinationen af talent, uafhængighed og ambition giver mulighed for at opbygge et varigt imperium.

Ud over den finansielle symbolik etablerer Beyoncés indtræden i den eksklusive kreds af milliardærmusikere en ny model i musikbranchen: en kunstner, der kontrollerer sit arbejde, sit image og sin skæbne. Ved at omdefinere reglerne for global succes baner hun en varig vej for fremtidige generationer.

Naila T.
Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
"Sikke en krop!": Jennifer Lopez skaber furore i en skulpturel rød kjole

