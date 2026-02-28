Search here...

Serena Williams stråler i en sjælden video med sin datter, iført en sweaterkjole.

Anaëlle G.
@serenawilliams/Instagram

Serena Williams delte for nylig et Instagram-opslag, der viste to outfits og et sødt øjeblik med sin yngste datter, Adira River (2 år gammel). Med billedteksten "Elsker denne sæson af moderskab og MIG!" hylder opslaget moderskab og ubesværet stil.

En elegant beige sweaterkjole (og mere)

Tennislegenden ifører sig først en sandfarvet sweaterkjole med V-hals, kombineret med langt blond hår, mørke, smoky øjne, dramatiske øjenvipper, glitrende highlighter og tilsyneladende bare læber. Et glitrende ur, en delikat halskæde og diamantøreringe fuldender dette afslappede, chikke look.

Hun følger op med en himmelblå crop top stylet som en tætsiddende skjorte i taljen, højtaljede mørkeblå jeans, neon laksefarvede pumps og unisex smykker inklusive en blå ring, hvor hun beholder den samme frisure og makeup for en ubesværet streetstyle.

Yndigt øjeblik med Adira

Højdepunktet: Adira dukker op og børster tænder, før Serena blidt tager hende i sine arme og fjerner tandbørsten med et indforstået smil. Den enkle og autentiske scene indfanger et hverdagsøjeblik, langt fra rampelyset og trofæerne. Som mor til to døtre med Alexis Ohanian – Olympia og Adira – legemliggør Serena Williams et glædeligt og selvsikkert moderskab, der sjældent ses på skærmen. Mellem latter, spontane gestus og kærlige blikke viser hun, at der ud over sportsikonet er en nærværende, blid mor, dybt investeret i de små øjeblikke, der skaber gode minder.

I sidste ende forener Serena Williams topsport, mode og forældreskab med inspirerende lethed. Denne film indfanger perfekt hendes succesfulde overgang til et tilfredsstillende liv efter tennis. Hun er fortsat et absolut ikon, der hyldes for sit autentiske familieliv.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
Med et "naturligt" look sætter Adriana Lima brand i de sociale medier
Article suivant
Som 51-årig lyser Penélope Cruz London op i en skulpturel sort kjole

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 51-årig lyser Penélope Cruz London op i en skulpturel sort kjole

Den spanske skuespillerinde Penélope Cruz, der i øjeblikket promoverer filmen "The Bride!" instrueret af Maggie Gyllenhaal, satte Londons...

Med et "naturligt" look sætter Adriana Lima brand i de sociale medier

Adriana Lima, brasiliansk model og berømt Victoria's Secret-brandambassadør, har for nylig skabt furore med en Instagram-karrusel med titlen...

På den røde løber bryder denne skuespillerinde reglerne med en afslappet detalje

På den røde løber er outfits ofte omhyggeligt planlagt. Ved César Awards i 2026 valgte den franske skuespillerinde...

César-priserne 2026: Isabelle Adjani opfordrer mænd til at "stå op for kvinder"

Den 26. februar 2026, i Olympia, skabte Isabelle Adjani et af de mest mindeværdige øjeblikke fra den51. César-prisuddeling...

Som 38-årig åbner denne skuespillerinde op om sine ammevanskeligheder og kampene ved at være nybagt mor.

Den amerikanske skuespillerinde, sangerinde-sangskriver, forfatter, stylist og producer Hilary Duff taler åbent om sine amningsproblemer, et emne der...

Denne sangerinde, der bliver udsat for racistiske bemærkninger live, befinder sig midt i en kontrovers.

Den franske forfatter og udgiver Richard Millet skabte ramaskrig den 23. februar 2026 under CNews-programmet "L'Heure des pros"...

© 2025 The Body Optimist