"Jeg vejer 100 kg og er 1,68 m høj": Hun omfavner stolt sin krop uden at hænge sig fast.

At acceptere sin krop, have det sjovt med mode og ignorere forsigtighed: det er den mission, Tania Piombino ( @taniamakeuplus) har sat sig . Med hundredtusindvis af abonnenter på Instagram beviser indholdsskaberen hver dag, at stil og selvtillid ikke har noget at gøre med en størrelse på et mærke.

En indholdsskaber, der hylder kroppe, som de er

I sine videoer sparer Tania Piombino ikke på ordene. "Jeg vejer 100 kg og er 1,68 m høj," siger hun kort og godt. Denne udtalelse, der langt fra er en pinlig tilståelse, bliver til et manifest. Ved at vise sig selv, som hun er, uden retouchering eller forstillelse, forvandler hun det, som nogle stadig anser for at være usikkerheder, til ægte styrker.

Med over 338.000 følgere på Instagram og et fællesskab på over 370.000 på TikTok deler hun dagligt sin glædelige og frigjorte vision om plus-size stil. Hendes opslag tiltrækker sig lige så meget opmærksomhed for sit udseende som for den positive energi, hun udstråler.

Plus-size looks, der udstråler stil

Mode er hendes legeplads. Tania udmærker sig ved at skabe outfits, der fremhæver kurvede figurer uden at forsøge at skjule dem. Tætsiddende kjoler, koordinerede sæt, mere dristige tøjstykker: alt bliver en undskyldning for at skabe inspirerende og tilgængelige looks.

I sine Reels viser hun, hvordan man forvandler basistøj til outfits fulde af karakter. En struktureret blazer, en tætsiddende kjole eller et streetwear-ensemble kan hurtigt blive et statement-stykke, når det bæres med selvtillid. Hendes tilgang er enkel: mode skal være en fornøjelse, ikke en sur pligt. Og frem for alt afhænger det ikke af en bestemt størrelse.

Et stærkt kropspositivt budskab

Ud over tøjet bærer hendes videoer et langt bredere budskab. Tania taler om kroppen med en gennemsigtighed, man sjældent ser på sociale medier. Strækmærker, cellulite, maveforlængelse: alt, hvad der ofte er skjult eller retoucheret, fremstår naturligt på hende.

Denne måde at vise menneskekroppens virkelighed ufiltreret på er med til at ændre den måde, vi ser på disse ekstremt almindelige karakteristika. I stedet for at opfatte dem som fejl, præsenterer hun dem som normale dele af livet. Uanset om hun filmer sine outfits, mens hun rejser i Costa Rica eller i et urbant streetwear-miljø, udviser indholdsskaberen altid den samme stille selvtillid. Det er en måde at minde os om, at skønhed ikke er begrænset til en enkelt standard.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tania Piombino (@taniamakeuplus)

En indflydelse, der dybt påvirker hans lokalsamfund

Hendes videoers succes skyldes ikke udelukkende hendes stylingfærdigheder. Den hviler primært på den meget stærke forbindelse, hun opretholder med sit fællesskab. Der er masser af udtalelser under hendes opslag. Nogle abonnenter forklarer, at de endelig tør at bære det tøj, de elsker. Andre deler, at de har lært at se på deres kroppe med mere venlighed.

Disse kommentarer illustrerer den håndgribelige effekt af hendes indhold. For mange er hendes videoer meget mere end blot moderåd: de bliver et ægte rum for støtte og opmuntring.

Et omsorgsfuldt og inspirerende fællesskab

Med over 600 opslag bag sig har Tania Piombino skabt en verden, hvor mode rimer på venlighed og glæde. Hun deler sine hverdagslooks, sine rejser, sine shoppingfund og sine tips til at føle sig godt tilpas i sit tøj. Hendes budskab er klart: at være kurvet eller plus-size betyder ikke at give afkald på stil, dristighed eller kreativitet.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Moralen i historien er, at Tania Piombino ved at erklære "Jeg vejer 100 kg og er 1,68 m høj" blot slår en sandhed fast: alle fortjener at blive set, fejret og klædt med stolthed. Og hvis hendes budskab er så vellykket, er det måske fordi det minder os om noget essentielt: selvtillid er altid det bedste outfit.