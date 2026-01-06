Search here...

Engang hånet, nu stilfuldt: tandbøjlernes utrolige comeback

Kropspositiv
Émilie Laurent
Accepter appareil dentaire révolution beauté
@kenleywindle/Instagram

Hvis du nogensinde har brugt bøjle, vil du nok hellere glemme den tid for altid og ødelægge alle spor af de metalbelagte tænder. Bøjler, der ofte er nødvendige for at rette tænder eller reparere tommelfingerskader, var ikke ligefrem et glamourøst tilbehør i folkeskoleårene. Men i dag skjuler unge mennesker ikke længere deres metalliske smil; de praler endda med dem online.

Seler: Fra et frygtet tilbehør til en etableret trend

Det er praktisk talt en del af pubertetens startpakke. Bøjler har traumatiseret adskillige generationer. Vi har alle været igennem ortopædkirurgens handskeklædte hænder. At bære bøjle, nogle gange med elastik, var praktisk talt et uundgåeligt æstetisk overgangsritual i ungdomsårene. Bare se på gamle klassebilleder for at se selv.

Hvor mange af os fratog os selv at smile, mens vi brugte bøjler? Hvor mange af os frygtede kys i skolegården på grund af de besværlige metalbøjler? Alt for mange. Det må siges, at popkulturen ikke ligefrem har gjort os nogen tjenester, hvad angår selvværd . Mellem den skræmmende Darla fra "Finding Nemo", Ugly Betty og Charlotte Spitz, den passende navngivne "Devil Smile", var skildringer af bøjler ikke ligefrem flatterende.

Bøjler, der engang blev betragtet som en passionsdræber og charmebryder, nyder nu deres storhedstid i moderne selfies. "Metalbøjler har aldrig været sejere," erklærer den amerikanske tandlægeforening. Det, der engang blev betragtet som et torturinstrument, vinder i popularitet og er ved at blive et smykke i sig selv. Bøjler kan endda konkurrere med rhinsten og andre tandudsmykninger.

@serawithane Svar til @Kender ikke blågrøn og aqua, men er ikke sikker på hvilken en der er hvilken 🙈 #tandbøjlefarver #voksnemedtandbøjle ♬ original lyd - Sera✨ | Mor med tandbøjle 🫶🏽

Credoet? Jo mere synlig enheden er, desto bedre.

Bøjler er ikke længere ment som diskrete. Dagene med gennemsigtige modeller, der blandede sig problemfrit med emalje, er forbi. Dagens unge, mere selvsikre end nogensinde, forsøger ikke at skjule denne virkelighed eller minimere tilstedeværelsen af disse bøjler. På sociale medier viser de stolt deres farverige "stålsmil" frem og afslører elastiske ligaturer i livlige, elektriske nuancer. Bøjler er blevet et nyt stiludtryk, der komplementerer bærerens hårfarve eller hudtone.

Bøjler, der engang blev betragtet som forældede, endda frastødende, er ikke længere kun for "nørder". De forårsager ikke længere et fald i popularitet for brugeren. Tværtimod er de et symbol på tilhørsforhold, et tegn på "coolness". I en tid med stjerneformede aknepletter og falske fregner giver fremkomsten af bøjler mening. De er ikke længere blot et "medicinsk" apparat; de er en markør for personlighed, en skønhedsforstærker. Faktisk anmoder 25 % af voksne om bøjler af egen fri vilje.

Det er en nødvendighed at genoprette tandbøjlers omdømme

Bøjler, der engang var en kilde til skam, skinner nu klart på læberne hos trendy TikTokere. Dette tilbehør, der er designet til at rette vores "vampyrtænder" og perfektionere vores smil, er ikke længere den kilde til sorg, vi engang kendte. Det er ikke længere et net, vi forsøger at gemme bag vores hænder; det er en pynt, vi praler med ved enhver lejlighed. Ud over at normalisere bøjler, gør unge mennesker dem til et statement. De er endda begyndt at transformere alle de forældede items fra fortiden til ikoniske stykker. De har formået at finde potentiale i lavtaljede jeans, hæve Crocs til status som must-have sko og bringe tynde øjenbryn tilbage på mode.

Det bør dog ikke blive en ny skønhedsmæssig nødvendighed at bruge bøjle. I en tid, hvor kendisser filer og bleger deres tænder for at opnå et "Hollywood-smil", er det nemt at hade sine naturlige tænder . Men hvis din mund ikke trænger til nogen form for pleje, er der ingen grund til at få bøjle bare for at følge trenden.

Uanset om du har et mellemrum mellem dine fortænder eller fremstående fortænder, overlappende tænder eller blodtørstige hjørnetænder eller endda synligt tandkød, er dit smil unikt. At acceptere bøjle med ro er godt, men at acceptere naturens værk er bedre.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
Article précédent
Ashley Alexiss, med sine dristige kurver, sigter mod at omdefinere skønhedsstandarder.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ashley Alexiss, med sine dristige kurver, sigter mod at omdefinere skønhedsstandarder.

Ashley Alexiss er et indbegreb af den friske luft, der skyller gennem mode og sociale medier. Som kurvet...

Denne plus-size model fordømmer den stille forsvinden af inkluderende mode

I de senere år har moden endelig syntes at kunne ånde frit. Mangfoldige, selvsikre og inspirerende kroppe har...

Hvad nu hvis "store næser" blev den nye skønhedsstandard for kvinder i 2026?

En forandringens vind blæser over de sociale medier. Flere og flere kvinder omfavner deres naturlige ansigtstræk og forestiller...

Klædt i strandtøj hylder denne mor sine strækmærker og sin krop efter graviditeten.

På Instagram rørte Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) for nylig tusindvis af følgere ved at dele et billede af...

Hun tester plus-size ferielooks og giver en god lektion i selvtillid

Leder du efter et festoutfit, der kombinerer stil, komfort og selvtillid? Gode nyheder: Nogle indholdsskabere går foran og...

De "Itachi-lignende mørke rande": den fysiske detalje, som ingen forklarer ... og som du måske har

Typiske mørke rande mørker undersiden af øjet og giver indtryk af indsunken hud. Itachis mørke rande, en reference...

© 2025 The Body Optimist