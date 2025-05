Ce que les réseaux sociaux font (vraiment) à l’estime de soi des femmes

Les réseaux sociaux, omniprésents dans notre quotidien, influencent profondément l’estime de soi des femmes. Entre idéalisation des corps, comparaisons incessantes et pression des likes, ces plateformes numériques façonnent la perception que les femmes ont d’elles-mêmes.

Une pression constante sur l’image corporelle

Les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, exposent les utilisatrices à des images de corps idéalisés, souvent retouchés ou filtrés. Cette exposition constante peut entraîner une insatisfaction corporelle. Une étude de l’université de York a révélé que les jeunes femmes se sentaient plus insatisfaites de leur corps après avoir visionné des photos de femmes qu’elles considéraient comme attirantes.

L’impact des filtres numériques

L’utilisation de filtres numériques promettant un visage « parfait » peut devenir addictive. Ces filtres, en effaçant les aspérités pour produire des visages uniformisés, créent une image d’un soi idéal. Confrontées à leur image réelle, certaines personnes peuvent se sentir inadéquates, ce qui peut entraîner des troubles psychiques et alimentaires.

Les conséquences sur la santé mentale

Une utilisation excessive des réseaux sociaux est associée à une augmentation des problèmes de santé mentale, notamment l’anxiété et la dépression. Chez les adolescents, le risque de souffrir d’anxiété est deux fois plus élevé chez les grands utilisateurs des réseaux sociaux, soit ceux qui les consultent plus de six heures par jour.

Des initiatives pour contrer les effets négatifs

Face à ces constats, des mouvements tels que le body positivity émergent pour promouvoir l’acceptation de tous les types de corps. Ce mouvement social encourage la diversité et l’estime de soi en soutenant que la beauté est une construction sociale qui dépend des cultures et défie les stéréotypes partagés par les médias.

Pour les femmes, les réseaux sociaux sont ainsi à la fois un espace d’expression et une source de pression. Face aux normes esthétiques irréalistes qui y circulent, il est essentiel de cultiver une relation bienveillante avec soi-même. Encourager des représentations plus inclusives, diversifiées et authentiques permet non seulement de briser les injonctions, mais aussi de redonner aux femmes le pouvoir de définir leur propre beauté – en dehors des filtres et des likes.