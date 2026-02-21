For muskuløs til uniformen? Denne stewardesse bryder med standarden.

Hun har en krop formet af vægtløftning og en stålfast figur, men hendes biceps føles stramme i hendes arbejdsuniform. Stewardessen og indholdsskaberen @leonasim_fitness har en streng dresscode, som hun ikke kan afvige fra. Hendes virksomheds standarduniform passer ikke til hendes muskuløse bygning, og hendes kraftige arme spænder i sømmene, som truer med at sprænges for hver vagt. Denne uniform minder lydløst alle om de fysiske kriterier for dette stadig stereotype job.

Fremtrædende biceps "ikke særlig kompatibel med uniformen"

Når hun ikke knokler på vægtbænke, skubber hun indkøbsvogne gennem de smalle gange i fly. På jorden er sneakers og leggings praktisk talt som en anden hud. Men i luften er et jakkesæt ufravigeligt og virker som det oplagte valg, når man ser hende i en åreagtig hud. Indholdsskaberen @leonasim_fitness, der deler både glimt bag kulisserne af sit arbejde og sine fysiske præstationer, er lidt indsnævret i sit knaldrøde arbejdsoutfit.

Hendes muskler kæmper for at finde deres plads i dette tøj, der synes designet ud fra Barbies mål. I modsætning til hendes træningstøj, der har den fordel, at det er strækbart og bevæger sig med hendes tonede krop, er hendes uniform næsten stift fastgjort til hendes figur. Hendes biceps , selv i hvile, presser mod sømmene på hendes blazer og løfter konstant hendes ærmer. Hun er nødt til at hive i dem hvert sekund for at justere tøjet og opnå det ønskede upåklagelige look.

Og da hun spænder musklerne, viser en bule sig gennem stoffet, hvilket giver indtryk af, at det er ved at sprænges. Selvom stewardessen griner af det og adresserer denne garderobefejl med humor, fremhæver hun en skjult virkelighed: uniformer er støbt efter rigide standarder , hvilket afspejler en åbenlys mangel på kropslig diversitet. I flybranchen er stewardesser underlagt strenge fysiske krav, som om en slank figur og et Hollywood- smil var nødvendigt for at berolige passagererne.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Leona (@leonasim_fitness)

Diskretion skjult bag sømmene

Sæt håret op i en knold, brug synlig, men ikke prangende makeup, pudre regelmæssigt din næse, hvis den er fedtet, dæk dine tatoveringer med foundation, hav en "harmonisk" figur og et "sundt" BMI. For at håbe på at kunne servere kaffe i 10.000 meters højde og rejse verden rundt gratis, skal du næsten have det sukkersøde, fejlfrie udseende af en Victoria's Secret-engel. Det er lidt ligesom at ansøge til en skønhedskonkurrence, men i den professionelle version.

Flyvepersonalet er flyselskabets ansigt udadtil: de skal inspirere til venlighed, sikkerhed og imødekommenhed. Og uniformen bidrager til denne overordnede følelse af tillid og professionalisme. Men som @leonasim_fitness demonstrerer, følger disse beklædningsgenstande et ideal og får dem, der ikke lever op til forventningerne, til at føle sig skyldige. En lidt for synlig muskel, en fedtklump, der skiller sig ud ... disse kropslige detaljer er ikke velkomne under dette farverige lærred.

Mens nogle flyselskaber har lempet deres dresscodes og gjort bukser acceptable for kvinder og nederdele for mænd, holder andre fast i gamle traditioner. Disse uniformer med hvert flyselskabs logo er en forlængelse af kravene om slankhed og viderefører ubevidst myten om den slanke kvinde. Desuden behøver man blot at se på køen ved flyets gates: kabinepersonalet giver indtryk af at være kloner.

Bryd stereotyperne om kabinepersonale

Flyvepersonalet opfattes ofte som blot statister eller sammenlignes med glorificerede maskotter, men reduceres til en simpel fantasi. I den kollektive fantasi har de uendelige ben, en utrolig slank talje, en yndefuld kropsholdning og et blændende smil. Men selvom profilerne inden for besætningen forbliver nogenlunde ens, er der kvinder, der trodser den slanke figur og udfordrer dette overdrevent "bløde" billede af femininitet.

Det er, hvad indholdsskaberen @leonasim_fitness gør med sine muskler, hvilket hun næsten ikke kan skjule eller bagatellisere. Hun nægter at ændre sin træningsrutine eller ofre sine bænkpresøvelser for at udføre sit arbejde og falde i ét med sit outfit. Det er ikke op til hende at ændre sit look, men til stylisterne bag disse kreationer.

Indholdsskaberen @leonasim_fitness, der lever og ånder for bodybuilding, trodser sportens konventioner og udfordrer stereotyper. Hun har en stærk og robust krop, der modstår alt, selv de modedrevne omvæltninger i branchen.