Denne cheerleader beviser, at disciplin ikke kun handler om fysisk udseende.

Det er et billede, der er gået viralt. Det har fået over en million visninger og illustrerer perfekt kraften i denne sport, ofte undervurderet eller reduceret til blotte gestus. En cheerleader, der engang indtog midten af banen som højre guard, spinner sin partner med foruroligende lethed. Sammen udfører de de mest tekniske cheerleading-bevægelser. Og basen, Brandon Gray, beviser, ud over blot at genbalancere kønsbalancen på dette overvejende kvindelige hold, at mavemuskler ikke er afgørende for at afbøde hans holdkammeraters pirouetter.

En kropspositiv præstation, der gik viralt

Denne video er gået viralt og har udløst en bølge af applaus. En cheerleader ved navn Brandon Gray sender sin partner, Ashlyn Pinner, flyvende gennem luften, som om hun næsten vejede ingenting. Han løfter hende med den ene hånd, som et menneskeligt springbræt, og drejer hende rundt på sin håndflade som ballerinaer i en spilledåse. Som en sand naturkraft mangler han de svulmende muskler, der ofte forbindes med cheerleaders, og det er netop det, der har givet ham et tordnende antal likes. Denne optræden, en stærk kampagne for mangfoldighed , er både en æstetisk og fysisk bedrift.

Fra den ene dag til den anden gik duoen, der normalt udfører disse spektakulære stunts for studerende på University of South Florida, fra studenterlivets privatliv til internettets succes. På de sociale medier, som er blevet deres udstillingsvindue, er brugerne fulde af ros. "Man kan se, at pigerne føler sig trygge ved ham," siger en af dem. "Han får dette vanskelige job til at se så let ud! Man skal være utrolig stærk for at gøre det," tilføjer en anden.

I den kollektive forestillingsevne er cheerleading en hobby i gymnasiet, en aktivitet for "populære piger". Det er dog ikke bare en visuel attraktion eller en ren baggrundspræstation; det er en sand symfoni af kroppe. Det er en sport, der kræver fleksibilitet, smidighed, styrke og eksplosivitet. Som Brandon Gray demonstrerer, behøver man ikke svulmende biceps, en sixpack eller en skulptureret fysik for at spinne med sin partner. Beskrevet som "campusstjernen", en ærestitel i USA, er denne cheerleader med sin titaniske bygning også et lysende eksempel på inklusion i en sport, der stadig klamrer sig til et ideal om " maskulinitet ".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Brandon (@brandongray_usf)

En vigtig påmindelse: vægt er ikke lig med talent

Før han sluttede sig til cheerleading-holdet og mødtes med pomponer, var den 23-årige Brandon Gray en kraft at regne med på banen, hvor han improviserede rutiner med rugbybolden. Nu bruger han sine muskler flittigt på skolens cheerleading-hold. Han deltager i lokale konkurrencer som Sunshine Stunt Battle. Det var faktisk på denne scene, at hans succes begyndte.

Hans bygning og fysik kunne have været en dealbreaker, især i denne kunstform, der er afhængig af udseende og holder sig til idealet om den slanke mand. Han har dog mere end bevist sit værd. Han udfører alene akrobatiske bevægelser, der normalt kræver flere arme og typisk udføres i grupper. Han er indbegrebet af udtrykket "stille styrke". Man behøver kun at se ham i aktion for at forstå det. Denne ekstraordinære cheerleader giver illusionen af simple bevægelser, mens disse bevægelser i virkeligheden kræver timevis af træning.

Han følger sin partners baglæns salto og dobbeltsalto uden at svede. Endnu mere betagende er det, at han forbliver urokkelig, selv med en kvinde, der vejer omkring 50 kg på fingerspidserne. Som efterkommer af Thor eller Thanos besidder denne cheerleader en kraft, som fitnessentusiaster ikke kan matche, selv ikke med vægtløftning.

Trodser skønhedsstandarderne forbundet med denne sport

Denne sport kræver fleksibilitet, men den mentale styrke, der kræves for disciplin, er alt andet end det. I cheerleading deler mændene ofte en lignende fysik med kvinderne, der er praktisk talt identiske og kun adskiller sig i hårfarve. Disse herrer, der ofte bliver bedt om at øge højden på cheerleaderne og forbedre deres præstationer, har ikke en gram fedt, ikke engang en lille rulle fedt, der titter frem under deres trykte t-shirts. Fysiske egenskaber synes sommetider at trumfe talent, som om svulmende muskler er nødvendige for at retfærdiggøre styrke.

Denne cheerleader er måske tungere end gennemsnittet, men han besidder ubestridelig herkulisk styrke. Jo, hans krop ser blød ud, men indeni er det som armeret beton. Hans muskler er indkapslet i kød, men alligevel er han i stand til bedrifter, som fem Ken-dukker kæmper med at gentage. Og det er dyrebart for os, da vi stadig forbinder overvægt med sjusk eller en stillesiddende livsstil.

Denne cheerleader, der inspirerer udbredt sympati og tilføjer sporten et menneskeligt præg, er ubevidst blevet et symbol på forandring. Han trodser skønhedsstandarder med medfødt ynde. Han retfærdiggør alle dem, der på et eller andet tidspunkt følte sig "for fede" til at dyrke sport. Moralen i historien: at være plus-size er en kæmpe fordel.