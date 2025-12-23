Denne sjældne sygdom får hendes bryster til at vokse kontinuerligt: hun forvandler det til en styrke.

Hvert år vokser hendes bryster med en skålstørrelse og fordobles i størrelse. Hun lider af en tilstand, som lægeverdenen stadig kæmper med at forklare, og er dømt til at leve med disse stadigt voksende bryster. Langt fra at være alarmeret har den 25-årige skotske kvinde endda formået at vende denne fysiske særhed, som forhindrer hende i at se sine fødder, til en fordel.

Et konstant voksende bryst

Generelt når bryster slutningen af deres vækst efter puberteten, men ikke Summer Roberts. Hendes vokser synligt hvert år, hvilket tvinger hende til at opdatere sit lingeri meget ofte. Selv de største bh'er på hylden er for små. Hendes bryster løber ud af sømmene og optager al pladsen i hendes tøj. Hun føler sig klemt i alle stoffer, selv de mest strækbare. Årsagen? Hun er gået ti bh-størrelser op på ti år og har nået størrelser, der ikke længere er tilgængelige.

Mens nogle kvinder måske ønsker sig en fyldigere og lidt mere kavalergang, ønsker denne skotske kvinde at vende den skæbne, der synes at ramme hende. Hendes bryster vejer over 25 kilo, og de er en byrde. Disse to store masser overvælder hendes 1,45 meter høje krop, og Summer slæber dem rundt som vægte. Ud over at trække hende ned og bøje ryggen, hindrer disse stadigt voksende bryster hendes enhver bevægelse. Fra at klæde sig på til at vaske tøj bliver alle de basale opgaver en udfordring.

Hendes bryster, som hun knap nok kunne skjule, havde rejst mange spørgsmål. Som 15-årig, da hendes bryster begyndte at udvikle sig ukontrolleret, konsulterede Summer en læge i håb om at finde svar og løsninger. Hans konklusion? Det var simpelthen den normale effekt af puberteten og hormonbølgen. Denne noget forenklede diagnose var naturligvis langt fra sandheden.

En sjælden og særligt invaliderende sygdom

Trods en vedvarende følelse af uforståelse og stadigt voksende bryster havde Summer lært at leve i denne krop "ikke som de andre". Så, en dag, mærkede hun en knude i det ene bryst, hvilket fik hende til at søge lægehjælp med det samme. Mens hun var der for en medicinsk nødsituation og en brystundersøgelse, diagnosticerede lægerne hendes fysiske særhed: "gigantomasti".

Mediet Passeport Santé definerer det som en "meget sjælden, overdreven brysthypertrofi, der opstår under puberteten eller graviditeten." Tilstanden er ikke irreversibel: en brystreduktion kan være nok til at vende den. Mens hun venter på at kunne tabe sig noget af vægten fra sine bryster og genvinde en vis bevægelsesfrihed, bærer hun et korset for at opretholde en god kropsholdning. Summer nægter dog at indhylle sin brystkasse i shapewear eller dækkende stoffer. Tværtimod fejrer hun sin anderledeshed outfit efter outfit.

Accept snarere end klage

Summer kunne have følt sig magtesløs over for dette ekstraordinære bryst, der overvælder hendes spejlbillede. For et par år siden ville hun have lært reglerne for at klæde sig i lag, stable lag af tøj på og lyve om sin figur. Hun ville have forsøgt at undslippe andres hånlige blik. I dag synes hun upåvirket af kritik, den samme kritik, hun bogstaveligt talt ville have taget fem år tidligere. Endnu bedre er det, at hun er beriget af denne ejendommelighed i den mest bogstavelige forstand. Spoiler alert: Hendes bryster ligner to guldbarrer. Det er velkendt, at knaphed øger værdi.

Denne brystkasse, som ikke passer til nogen form, kunne have været en byrde. Men Summer besluttede at gøre den til sit hemmelige våben. Summer er meget aktiv på voksenplatforme og indkasserede det nette beløb af £70.000 (næsten €80.000) på bare en måned. Hun er ikke længere slave af sin krop og sine usikkerheder , men herre over sin figur.

I starten var hendes bryster hendes største handicap, men i dag er de hendes største aktiv. Summers historie minder os om, at det kræver alle mulige ting at skabe en verden. At lære at elske sig selv er ikke en mulighed, men en nødvendighed for at komme videre.