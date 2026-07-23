"Det er normalt at have flere kurver, når man bliver ældre": hun opfordrer kvinder til at ændre deres perspektiv på deres kroppe.

At vokse op, blive ældre, se sin krop forandre sig ... hvad nu hvis alt dette bare var normalt? Det er budskabet, som indholdsskaberen Bethany Cook (@bethanycook_) ønsker at formidle gennem en video, der er gået viralt. En velkommen påmindelse i et samfund, hvor fysiske forandringer stadig alt for ofte opfattes som et "problem, der skal løses".

En krop er ikke skabt til at forblive statisk.

På TikTok delte indholdsskaberen Bethany Cook en video med et budskab, der var lige så enkelt, som det var kraftfuldt: det er normalt at have flere kurver, når man bliver ældre. Med få ord udfordrer hun en dybt forankret idé: at den voksne krop skal ligne den, vi havde som 18-årige.

For mange kvinder er det ledsaget af skyldfølelse at se deres figur ændre sig over tid. Alligevel ændrer kroppen sig gennem hele livet. Hormoner, graviditeter, stress, livsstilsvaner, medicinske behandlinger eller blot årene, der går, kan påvirke vægt og kropsform. Og det er helt normalt.

"Du lod dig ikke slippe."

Ved siden af sin video delte Bethany Cook (@bethanycook_) en trøstende besked med sit fællesskab. Hun mindede dem om, at aldring også betyder at træde ind i en ny fase af livet, og at dette naturligt kan ledsages af fysiske forandringer. Bag denne udtalelse ligger et afgørende punkt: at tage på i vægt betyder ikke, at man har "givet slip på sig selv". Dette udtryk, der ofte bruges til at dømme kvinder, fastholder ideen om, at en fyldigere krop nødvendigvis er et resultat af manglende viljestyrke. Virkeligheden er dog langt mere kompleks.

At være kurvet eller tyk er ikke en fiasko

Ordet "fed" er ikke en fornærmelse. Det er et beskrivende adjektiv, ligesom "høj", "lav" eller "blond". At være kurvet eller fed, uanset alder, er ikke noget at skamme sig over. Med årene tager nogle mennesker på i vægt. Andre taber sig. Nogle bevarer den samme figur hele livet, mens andre ser deres kroppe ændre sig flere gange.

Alle disse udviklingsforløb er gyldige. Ideen er ikke at sige, at "alle tager på i vægt, når de bliver ældre", men at minde folk om, at det kan ske ... og at det er helt okay. Dit værd afhænger hverken af tallet på en vægt eller af din tøjstørrelse.

En besked der får dig til at føle dig godt tilpas

Ikke overraskende vakte Bethany Cooks (@bethanycook_) opslag genklang hos mange online. Mange forklarede, at de genkendte sig selv i hendes ord, efter i årevis at have sammenlignet deres voksne kroppe med deres teenage-jeg. Denne form for diskurs imødekommer et reelt behov: behovet for at se mere ærlige og medfølende repræsentationer af kroppe. Skønhedsstandarder forbliver ofte fikseret på en ung, tynd og angiveligt uforanderlig figur, mens menneskekroppen per definition er i konstant udvikling.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Bethany Cook (@bethanycook_)

Kort sagt er den vigtigste konklusion at huske, at ingen er forpligtet til at forblive den samme gennem årtier. Bethany Cooks (@bethanycook_) budskab opfordrer os i sidste ende til at erstatte dømmekraft med venlighed. At blive ældre er et privilegium, og de forandringer, der følger med denne fase af livet, bør ikke ses som en fiasko. Uanset din alder, vægt eller kropstype fortjener din krop respekt.