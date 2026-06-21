"Hvorfor vente, til man har mavemuskler?": Hun opfordrer os til at klæde os frit på i sommer

Mens de kvælende sommertemperaturer tvinger os til at lysne vores tøj og vise mere hud, er det for nogle kvinder stadig "et privilegium" at vise deres figur. Drevet af "sommerkroppen", som bare er endnu en fedtfobisk opfindelse, føler mange kvinder sig udelukket fra cropped toppe, blot fordi de har love handles og en fyldigere figur.

En vigtig "kropspositiv" påmindelse før sommeren

Kvinder drømmer om en verden, hvor de kan gå i nederdele uden at bekymre sig om cellulite og sports- croptoppe , selv med en blød mave. I deres ideelle verden ville de ikke behøve at skræddersy deres outfits til deres kropsform og kunne snuppe den første lille top, de så, uden at vente på tilladelse. De ville slentre ned ad gaderne med bare maver, blottede lår og ærmer og mørke stoffer fri for ruller.

Men i denne æra med "sommerkroppen" og moraliserende overskrifter, der opfordrer os til at "tone vores figurer" for at kvalificere os til stramme kjoler og afslørende toppe, er det intet andet end en fjern utopi. Det er et idyllisk scenarie, der måske aldrig bliver til noget. Hver sommer er omkvædet det samme: du skal tabe dig og "slanke taljen" for at fortjene slidsede nederdele, cropped toppe holdt sammen af et par strenge og sæsonens mest trendy items. Lige så uophørligt og uophørligt som et sommerhit spillet gentagne gange, fordømmer det kroppe, der nægter at underkaste sig denne sommermetamorfose.

Og dette pres for at være tynd, præsenteret under et dække af velvilje og velværeargumenter, påvirker selvtilliden hos dem, hvis kroppe forbliver uændrede. Ifølge en IFOP-undersøgelse siger 60 % af kvinderne, at de har et negativt kropsbillede, når sommeren nærmer sig. Mens nogle ubarmhjertigt tager i fitnesscenteret og låser deres køleskabe i håb om at tilpasse sig et ideal, opfordrer andre til en stilfuld boykot af disse påbud. Dette er bestemt den positive holdning, som indholdsskaberen Tess Ryfa (@rosabohneur) indtager, og hun minder os om, at alle kroppe er gyldige inden for mode, og at disse tabuer kun eksisterer i vores sind.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Ms. Rosa Boh-neur (@rosabohneur)

Vis din mave, selvom den ikke lever op til standarderne

I en video, som mange anser for at være "modig" eller "dristig", siger den unge kvinde, der er dedikeret til at befri os fra skønhedsstandarder, det højt og tydeligt: ja, du kan godt have lavtaljede shorts og cropped toppe på, selvom du ikke har Emily Ratajkowskis figur. Som en solstråle, der lyser op i vores feeds og holder alle de gamle æstetiske principper i skak, arbejder hun for selvaccept og ønsker at gøre det til en universel bevægelse.

Slut med at begrænse os til uåndbart tøj under påskud af, at vores fysik er uacceptabel i samfundet eller ikke skulptureret nok. Det er tid til at befri vores mave fra posede toppe og snærende lynlåse. Og Tess Ryfa (@rosabohneur) viser os vejen, med sin mave, der hopper for øjnene af os, og sin gang, der højlydt proklamerer : "Jeg er ligeglad med, hvad andre tænker."

I et chokoladefarvet outfit, der trodser den beskedenhed, der pålægges "fyldigere" figurer, spankulerer den sprudlende Tess Ryfa (@rosabohneur) med inspirerende lethed mellem boderne. Mens opslag på sociale medier ofte får os til at tro på perfektion ved at prale af velformede maver og definerede mavemuskler, inviterer denne os til at være os selv.

Et billede, der styrker selvværdet og beroliger kvinder

Under Tess Ryfas (@rosabohneur) video er kommentarerne fyldt med venlighed, og internetbrugere takker hende, som om hun havde reddet deres sommer. "Gå ikke glip af et eneste øjeblik i solen på grund af en lille mave." "Det er fordi, jeg ikke engang så din mave, jeg så bare hvor sød dit outfit var." "Maven er der, hvor kærlighed og skønhed opbevares." "Jeg var nødt til at se dette til min strandferie næste måned." Beskederne under denne video, der føles som en værdifuld lektie i en tid med tyndhedsbesættelse, er alle taknemmelige.

Nogle kvinder bifalder denne repræsentation, som stadig er sjælden blandt pixels, mens andre fremmaner myten om den flade mave og bekræfter af erfaring, at mavemusklerne forsvinder efter et par bidder. Det, vi er vidne til, er en sand strøm af søsterskab og venlighed.

Indholdsskaberen Tess Ryfa (@rosabohneur), en levende legemliggørelse af selvkærlighed, normaliserer det, som den brede offentlighed stadig anser for at være "exceptionelt" eller "heroisk". Uanset om du har en "stenhård" mave eller en blød en, har du ret til at bære toppe, der afslører din mave.