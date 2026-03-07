"Tak fordi du viste dette": en influencer afslører, hvad der virkelig gemmer sig bag billeder fra fitnesscentret

På sociale medier giver fitnessbilleder ofte indtryk af "perfekt skulpturerede" kroppe. Nogle indholdsskabere forsøger nu at vise en mere nuanceret virkelighed. Dette er tilfældet med fitnessinfluenceren Emily Barker, der for nylig delte en besked på Instagram, hvor hun mindede folk om, at billederne i nyhedsfeeds ikke altid afspejler kroppens virkelighed i hverdagen.

En sammenligning mellem to billeder af den samme krop

I et opslag, der gik viralt, viser Emily Barker to versioner af sig selv: et poseret billede, typisk for billederne set i fitnessindhold, og et andet taget i en mere naturlig positur. Hun ledsager disse billeder med et klart budskab: "Den fitnesskrop, du forventer at se, når du scroller gennem dit feed, versus den version, du ser, når du ser dig selv i spejlet."

Med andre ord svarer den krop, vi ser, når vi scroller gennem sociale medier, ofte til en bestemt kropsholdning, vinkel eller iscenesættelse, hvorimod den krop, vi observerer i spejlet dagligt, simpelthen er den, der er i sin naturlige position.

Billeder ofte lavet til sociale medier

Eksperter på sociale medier påpeger regelmæssigt, at meget onlineindhold er afhængigt af poseringer, specifikke vinkler, omhyggeligt udformet belysning og sommetider retouchering. Disse elementer kan transformere opfattelsen af en krop på et foto.

Ifølge adskillige analyser af Instagram-brug spiller iscenesættelsen af billeder en central rolle i, hvordan brugerne præsenterer deres udseende og livsstil online. I tilfælde af fitness kan kropsholdning drastisk ændre kroppens udseende: At spænde mavemusklerne, bøje ryggen eller justere hoftepositionen kan fremhæve muskler eller udglatte bestemte områder. Det er netop denne kontrast, Emily Barker ønskede at fremhæve.

Et budskab mod konstant sammenligning

I sin besked opfordrer Emily Barker primært internetbrugere til at tage et skridt tilbage fra de billeder, de ser online. Hun skriver især: "Hvis du scroller gennem din Instagram og ønsker og undrer dig over, hvorfor din krop ikke ligner alle de piger, du ser på dit feed ... er det fordi, de ikke viser dig den fulde version af sig selv ."

Med andre ord viser de billeder, der bliver lagt ud, ofte en omhyggeligt poseret version af kroppen, ikke det naturlige udseende, vi ser det meste af tiden. Denne observation knytter an til en bredere debat om sociale mediers indflydelse på kropsopfattelse.

Sociale medier og kropsopfattelse

Adskillige studier har undersøgt sammenhængen mellem brug af sociale medier og kropsopfattelse. En videnskabelig gennemgang offentliggjort i tidsskriftet Body Image fremhæver, at "gentagen eksponering for idealiserede kropsbilleder på sociale medier kan bidrage til sociale sammenligninger og kropsutilfredshed hos nogle brugere."

Anden forskning viser også, at sammenligning med billeder postet af andre brugere er en af de mest almindelige mekanismer på disse platforme. I denne sammenhæng vælger nogle indholdsskabere at poste mere realistiske billeder for at vise kroppens naturlige variationer.

"Din afslappede version er stadig den sande version af dig."

I resten af sin besked understreger Emily Barker, at kroppen i sin naturlige kropsholdning er den, vi ser det meste af tiden. Hun skriver: "Din afslappede version af dig er den dig, du ser 99% af tiden, og den er ikke mindre værd end den version, du poserer til et billede med."

Hun opfordrer også folk til ikke at analysere alle detaljer i deres kroppe, især ikke deres maver, og minder dem om, at de udfører essentielle funktioner, og at det er normalt, at deres udseende varierer afhængigt af kropsholdning. Denne besked er en del af en bredere tendens på sociale medier, hvor nogle influencere søger at fremhæve forskellene mellem poserede billeder og mere naturlige øjeblikke.

Med dette opslag minder Emily Barker os om, at fitnessbillederne, der deles på sociale medier, ofte kun repræsenterer et enkelt, omhyggeligt poseret øjeblik. Den krop, der er synlig på disse billeder, er ikke nødvendigvis den, vi ser hver dag. Hendes budskab opfordrer os til at sætte sammenligninger i perspektiv og erkende, at kroppens naturlige variationer – når man er afslappet, siddende eller i bevægelse – er en del af alles virkelighed.