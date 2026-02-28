Mens hun er gravid, danser hun i svimlende hæle og trodser forudfattede meninger.

På flere centimeter høje hæle og iført et let stoftøj bevæger den professionelle danser Anais Viola (@dfy_anais) sig yndefuldt hen over dansegulvet, flere måneder henne i sin graviditet. Mens nogle gravide kvinder må gøre en overmenneskelig indsats for at bøje sig ned, bevæger denne hælinstruktør sig med foruroligende lethed. Hendes babymave er hendes smukkeste tilbehør, der ledsager hende med et strejf af poesi i hver eneste koreografi, selv den mest energiske.

Fejr din babymave på en anderledes måde

Anais Viola (@dfy_anais) udfører akrobatiske bevægelser , glider hen over gulvet, ruller med hofterne som Shakira og udfører en split med ubesværet ynde. Og som om det ikke var fysisk nok, holder hun takten med musikken i sko, der er værdige til Lady Gagas garderobe. Denne professionelle danser, der taler kropssprogets sprog perfekt, forvrænger sig selv med sin stolt fremviste babymave.

Anais Viola har rytme i blodet, men det er ikke alt: hun har også en baby på flere måneder, der gynger indeni. Iført lårhøje støvler, der praktisk talt løsner hendes hals, et blændende pandebånd med rhinsten og hæklede shorts i taljen, gør denne koreograf sin mave til et symbol, en integreret del af showet. Gennem denne slående kunstneriske performance udfordrer hun legende forudfattede meninger om graviditet.

Siden tidernes morgen er gravide kvinder blevet rådet til at være ekstra forsigtige, ikke bevæge sig for meget rundt og beskytte babyen, som om den var lavet af porcelæn. I det øjeblik de vrikkede lidt, blev de beskyldt for at bringe barnets helbred i fare eller endda mishandle det. Men slutningen af graviditeten er ikke altid en mørk periode med rekonvalescens. Anaïs er faktisk et levende bevis. Hun kan ikke modstå radioens lokkemiddel. Når lyden fylder studiet, griber den hende næsten spontant og forvandler hende.

Endnu et billede af graviditeten

Generelt rådes gravide kvinder til at dyrke blide aktiviteter såsom yoga, pilates eller vandaerobic. Det er dog mindre almindeligt at se dem løfte benene over hovedet, lave pirouetter eller genskabe en Pussycat Dolls musikvideo. Alligevel oplever alle kvinder graviditet forskelligt. Nogle bevæger sig i sneglefart og kæmper med at bevæge deres kroppe, mens andre fortsætter med deres aktiviteter, som om intet var galt.

Anaïs praler på sin side ikke med sine evner over for vordende mødre ved at sige : "Se, hvad jeg kan gøre." Hendes daglige liv er som et konstant show, og gravid eller ej, det forbliver hendes profession. Undersøgelser understøtter endda hendes påstand. American College of Obstetricians and Gynecologists præsenterer dans som en sikker og gavnlig form for motion under graviditet.

Mens nogle konservative internetbrugere fordømmer denne sport og sammenligner denne moderne ballet med "en vulgær striptease", støtter videnskaben den. Det styrker bækkenbunden og forbedrer babyens position i livmoderen. Den eneste risiko for babyen, også kendt som deres lille lommekammerat? At blive en talentfuld danser selv.

At popularisere "hæle", en praksis der stadig blev set ned på.

Klassiske dansere har deres egen dresscode, og Anaïs er ingen undtagelse. Hun bærer ikke balletsko med bånd, men snarere højhælede støvler pakket ind i snørebånd. Hun bærer ikke trikot, men bevidst let tøj. For i hendes disciplin, ligesom i andre, er kroppen omdrejningspunktet. Denne erfarne danser er ambassadør for "heels", en dansestil, der kræver højde og en vis grad af balance.

Mange kvinder strømmer til hendes studie, ivrige efter at genvinde deres figurer og genopdage deres image. Denne praksis, der beskyldes for at være "for suggestiv" eller "for vulgær", er stadig dårligt forstået af den brede offentlighed. Alligevel er det langt fra en "begynderklubaktivitet". Blot det at gå hele dagen på ti centimeter høje pigge er en sport i sig selv, så det at udføre tricks i disse overdimensionerede sko er en styrkepræstation. Og med en mave, der ligner en ballon, ja, det er heroisk.

Selvom hendes krop allerede præsterer det ekstraordinære, afslører danseren Anais Viola (@dfy_anais) med sit smittende groove det uendelige potentiale hos en kvinde, der bærer livet. Hendes baby, en usynlig partner, der ikke desto mindre tager hendes plads, er hendes drivkraft.