Et krammedyr i billedet af hans amputerede bedstefar: en meget øm gestus.

I børns buttede hænder er der ofte pelsede brune bjørne, kaniner med usammenhængende kroppe og ræve med silkeagtige poter. Denne lille pige holder dog et mere usædvanligt bamser: det har blå tartanmønstre over hele kroppen og mangler et ben. Mere end en legekammerat eller en sovekammerat, er det en blød version af hendes bedstefar, som er amputeret. Og det bånd, hun deler med dette specialfremstillede bamser, er virkelig hjertevarmende.

En rørende hyldest

Hans tøjdyr ser ikke almindeligt ud: det er ulig alle andre. Du finder ikke denne i børnebutikker, også kendt som internater for livløse dyr. Dens silhuet er dækket af en blå ternet skjorte, men vigtigst af alt har den kun det ene ben syet på under maven. Og nej, det er ikke en fabrikationsfejl. Den mistede ikke det andet i et skænderi. Det er heller ikke resultatet af et rejse- eller eventyruheld.

Mens bamsen Lotso fra Toy Story går med en stok efter at være faldet ud af bagagerummet, er dette krammedyr den tekstile reinkarnation af den lille piges bedstefar, der døde af en invaliderende sygdom. Før han fandt fred i efterlivet, delte bedstefar og hans barnebarn, Millie, et sjældent og dybt bånd. Moderen brugte endda udtrykket "sjælepartner" til at beskrive dem. Som bare seksårig bagte hun hjemmelavede kager til ham. Den lille pige, hvis livsglæde skinner på hendes ansigt, mindede hende utrætteligt om sin kærlighed, nogle gange endda i rollen som en miniature-sygeplejerske.

Mens nogle børn beundrer Superman, Barbie eller Paw Patrol, havde hendes helt ikke en kappe eller plastikben; han havde en rollator, en sonde og et amputeret ben. Selvom himlen nu adskiller dem, forbinder dette symbolske plysdyr deres verdener og minder hende om tilstedeværelsen af hendes kæreste ven: hendes bedstefar.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tori (Hafen) Stutzman🍂 (@toribug20)

En stærk forbindelse på tværs af generationer

Børn slæber normalt fødderne, når de besøger deres bedsteforældre, tørrer sig om kinderne ved hver hilsen og stønner af kedsomhed. De er ikke altid tætte på deres ældre, men denne lille pige var en undtagelse. Da hendes bedstefar stadig sad i sin lænestol og endnu ikke var blevet til en engel, skyndte hun sig op på hans skød for at få kram, meldte sig frivilligt til at bringe ham hans mad og byggede hyggelige forter ved hans fødder. De to var uadskillelige.

Denne duo, kærligt kendt som Kaktus og Cowboy, en hyldest til deres tørre hjem i Nevada, fandt altid det ekstraordinære i det almindelige. Og dette krammedyr, en perfekt kopi af bedstefars fysik, viderefører traditionen på sin egen måde. Selvom krammedyret er en stærk kilde til følelsesmæssig støtte, gør det i denne historie, der går gennem generationer, sorgen lidt mindre byrdefuld. Det har umådelig sentimental værdi for hende. Faktisk er den unge pige fuldstændig knyttet til sit personlige legetøj. Hun forlader det aldrig og gentager de ømme gestus, hun plejede at give sin menneskelige modpart.

Repræsentationernes betydning

I barnevogne eller i vugger, på sovesale og farverige rutsjebaner ser alle bamserne ens og upåklagelige ud. De er alle perfekt plejede, kun en smule skæmmet af savl eller kærlighedsudtryk. Nogle viser tegn på slid, men det er blot et bevis på deres utrolige anvendelighed. Alligevel er "atypiske" bamser på legetøjsmarkedet dømt til samme skæbne som ikke-standard frugt og grønt på hylderne: forvist fra markedet.

Heldigvis arbejder uafhængige kunsthåndværkere hårdt på lokalt plan for at skabe unikke kludedukker. For eksempel syr en brasiliansk bedstefar plysdyr med vitiligo, mens en amerikansk mor designer dukker, der afspejler handicappet hos hver af hendes unge ejere. Andre bruger endda børnetegninger som mønstre til at skabe bamser ud fra deres fantasi. For at vække sin afdøde bedstefar til live igen og bevare et håndgribeligt minde, fik Millies mor hjælp fra en veninde med et talent for håndarbejde.

Mere end bare et krammedyr, er det en subtil gestus, en rørende hyldest. Ud over sine sædvanlige funktioner – at tørre tårer væk og lytte til hemmeligheder – ærer den på en smuk måde mindet om en elsket. Det er også en dejlig måde at udtrykke sin individualitet på.