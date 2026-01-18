Nadia Aboulhosn, plus-size modellen, der omdefinerer mode på sin egen måde

Nadia Aboulhosn, en plus-size model født i Orlando, Florida, redefinerer inkluderende mode med sin stil og aktivisme for kropspositivitet. Hun er af libanesisk-amerikansk afstamning og har over 700.000 følgere på Instagram, hvor hun deler mode-, skønheds- og livsstilsindhold og inspirerer tusindvis af kvinder til at omfavne alle kropsformer.

En selvlært start inden for mode

Som 22-årig flyttede Nadia til Harlem, New York, og lancerede sin blog i 2010 for at udtrykke sin passion for mode, hvor hun afviste elitære standarder efter at være blevet afvist af FIT. Hendes første photoshoot med Seventeen Magazine for en "kurvet"-sektion markerede hendes indtræden i modeverdenen, efterfulgt af en sejr i American Apparel Model Competition. Hun var derefter model for publikationer som Vogue Italia, Cosmopolitan og Marie Claire og optrådte i kampagner for mærker som Addition Elle og Boohoo.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nadia Aboulhosn (@nadiaaboulhosn)

En karriere som engageret designer

Nadia udmærker sig inden for design med en kapselkollektion til efteråret 2015 (14 stykker i størrelserne 12-24, minimalistiske og militærinspirerede) præsenteret på New York Fashion Week og solgt hos Lord & Taylor. Hun lancerede lårhøje støvler designet til fyldigere lår – en succes, der blev udsolgt to gange – og kollektioner for Boohoo Plus, hvilket beviser, at mode bør passe til alle kropstyper. Hun optræder også i videoer som "everyBODYisflawless" for at fremme selvaccept.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nadia Aboulhosn (@nadiaaboulhosn)

Kulturel indflydelse og påvirkning

Som pioner inden for kropspositivitet samarbejder Nadia med H&M, Pat McGrath og Lord & Taylor og er vært for konferencer som Create and Cultivate. Hendes betalte app tilbyder podcasts og eksklusivt indhold, hvilket styrker hendes fællesskab omkring selvaccept og kvindeligt iværksætteri. Som 37-årig er hun en førende stemme for en mere mangfoldig branche, langt væk fra stereotyperne om "modeltynde" figurer.

Kort sagt, Nadia Aboulhosn er personificeringen af ​​en moderevolution: tilgængelig, inkluderende og autentisk, hun beviser, at stil overskrider størrelse og alder. Hendes rejse fra selvlært til ikon inspirerer kvinder til at omfavne deres kroppe og diktere trends, hvilket tvinger branchen til at udvikle sig mod større inklusion.