Denne café beskæftiger kun kvinder, der har lidt syreforbrændinger, og ændrer opfattelser

Hvert år i Indien bliver 1.000 kvinder brændt med syre, og de, der overlever, bærer livslange fysiske ar. Deres hud er mærket af sporene af denne ubeskrivelige barbari. Det, ofrene ser som et æstetisk uhyre, bliver en fordel for at få adgang til caféen "Sheroes Hangout", der ligger et stenkast fra Taj Mahal. Det er en nødvendig repræsentation for dem, der forsøger at bearbejde tabet af deres tidligere udseende.

En café, men også et sted for genopbygning

Kun få skridt fra Taj Mahal, et monument vrimler med mennesker og nysgerrige sjæle, der søger visdom, ligger en ret unik café. Det er ikke en trendy, trendy café som så mange andre, og heller ikke bare endnu en turistfælde med en prangende facade. Det er et rum, hvor det ubeskrivelige bliver synligt. Man er nødt til at åbne dørene til denne bygning med dens underspillede facade for at forstå den sande natur af dette sted, som er en slags utopi midt i kaoset.

Kvinderne, der arbejder der, har én ting til fælles: Deres hud er smeltet af syre, deres ansigtstræk er opløst. Dette er ikke en genetisk anomali, og heller ikke resterne af en ulykke. Det er vidnesbyrdet om en stille grusomhed i et land, hvor syreforbrændinger praktisk talt er et overgangsritual. Mens disse sociale rum nogle gange diskriminerer baseret på udseende, er det her det modsatte. Servitricerne har forkullet hud og synlige ar , men deres smil forbliver intakte, hvilket illustrerer en uudtømmelig vilje til at leve.

Denne café, kaldet "Sheroes Hangout", et sted for heltinder, føles som en form for hævn. Den repræsenterer en genfødsel for dem, der har stået over for døden og udholdt umådelig lidelse. Langt fra at være et udstillingsvindue for rædsler, er den først og fremmest et tilflugtssted. Disse kvinder, hvis selvtillid forsvandt sammen med deres selvværd , føler sig hjemme her. I kundernes øjne er der ingen medlidenhed, kun forståelse, empati og håndgribelig beundring. Overlevende fra denne ubeskrivelige vold har endelig fået den anerkendelse, de fortjener.

Kaster lys over en frygtelig plage

Denne inkluderende café, med dens næsten terapeutiske fordele, blev ikke skabt for personlig vinding eller berømmelse. Det er et initiativ fra foreningen "Stop Syreangreb", som bekæmper denne langvarige plage og øger bevidstheden uden nogensinde at ty til sensationslyst. Denne café var nærmest et spørgsmål om liv eller død for disse kvinder, hvis skader ubarmhjertigt minder dem om det, de forsøger at glemme.

I Indien er syreangreb tilbagevendende, om ikke dagligt. Hver uge bliver fire til fem indiske kvinder overhældt med denne stærkt ætsende væske, ofte for at opnå "overdreven frihed". Dunken, genstanden for angrebet, svinges af slægtninge som en trussel eller en nært forestående straf. Syreangreb, et ydmygelsesritual, der næsten er indgroet i kulturen, æder huden væk, men også glæde, selvværd og håb.

At genoprette ofrenes tillid

Ud over de fysiske sår er der også sjælens sår: dem, der ikke kan lindres med en helende creme eller skjules med et strejf af foundation. Disse sår, der genåbnes med hvert sideblik og den mindste hviskende mumlen, er bestemt de sværeste at hele. I denne café, kulminationen på deres prøvelse, gør ofrene mere end blot at servere varme drikke. De genopdager betydningen af selvrespekt og genvinder troen på menneskeheden.

I denne café bliver forklædet til en kappe og smilet til et forløsningsvåben. Pengene, der indsamles gennem varme drikke og brunch, bidrager til ofrenes psykologiske heling. Det giver dem mulighed for at tilbyde omsorg og juridisk støtte til dem, der har lidt under grusomhed som svar på et "nej".

Deres plageånder ville sabotere deres fremtid og stjæle deres charme, hvilket gjorde dem "ubetydelige", men takket være "Sheroes Hangout" ser de lyset og modtager ros. Klienterne ser ikke ar, men modige, strålende og trodsige kvinder. Og det er et dyrebart budskab om håb til alle dem, der har mistet deres tillid til flammerne. Fordi disse billeder ikke bør såre vores følelser.