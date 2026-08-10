Ved at præsentere sin skokollektion genopliver hun uforvarende en debat om skønhedsstandarder.

Kropspositiv
Émilie Laurent
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Det startede som en simpel modevideo: den uskyldige præsentation af en kollektion af tårnhøje hæle. Men hvad der skulle være et simpelt, improviseret modeshow, udviklede sig hurtigt til en æstetisk prøve. I stedet for at rose designet af disse prinsesselignende sko, fokuserede de mest ondsindede internetbrugere på en anden, mere fysisk detalje.

Når kropsbehåring tiltrækker mere opmærksomhed end sko

Indholdsskaberen @carolenavmusic havde ikke forventet sådan en modreaktion, da hun viste sine eventyrlige hæle frem. I en video, der nemt har oversteget en million visninger, præsenterer denne professionelle sangerinde, hvis Instagram-feed er en blanding af lyddemoer og ankelhøje sko, højdepunkterne fra sin skokollektion. Derefter fremfører hun et fodarbejde værdigt for en professionel catwalkmodel i sin stue. Gennem hele denne storslåede modeshow fokuserer hun altid på sine fødder. Det er en slags kunstnerisk retning for hende, og med rette.

Denne kvinde, der tydeligvis ejer flere sko end tøj at have dem på med, sports-platformsandaler der minder om Bratz-dukker, renæssance-inspirerede designs og endda slik-pink par, der ser ud som om de er lånt fra Barbie. Denne video, filmet med uforbeholden stolthed, høstede ros fra stilentusiaster og Pinterest-entusiaster. Den blev dog også mål for adskillig, fuldstændig irrelevant kritik.

Nogle internetbrugere, der tydeligvis var der for at minde alle om skønhedsstandarder, legede djævlens advokat. De udtrykte deres afsky for hovedpersonens behårede ben med kvalmende emojis og afskyelige adjektiver. "Jeg troede, hun var en mand." "Hvad er pointen med de sko, hvis man har mandeben?" "Hvad nu hvis vi startede en barberbladsamling?" Trods årevis med desensibilisering over for glat, hårløs hud er mange stadig overraskede over at se kropsbehåring på kvinder. Dette naturlige fænomen, der er fælles for alle mennesker, synes at være den ultimative forbrydelse for kvinder, eller endda en bounce.

@carolenavmusic Jeg ejede før 30+ hæle. Se på mig nu, ms minimalistisk 🫶🏻💕 #hælsamling ♬ Fræk pige - Beyoncé

Disse kommentarer illustrerer det æstetiske pres, der udsættes for kvinder.

Disse kommentarer, der viderefører forældet marketingretorik, antyder, at kropsbehåring er overflødigt på kvinder og ikke kan sameksistere med flæsehæle eller andre udsmykninger. Mens sande fashionistaer og fortalere for kropspositivitet hævder, at de er for travle med at beundre de fremhævede sko til at fokusere på baggrunden, har disse hadefulde leverandører travlt med at promovere idealet om glat hud. Som om kropsbehåring kun voksede på mandlige figurer eller udelukkende gennem testosterons magi.

Det er denne form for uopfordret kritik, der tvinger kvinder til at dække deres usoignerede ben under tykke lag tøj, til at undlade at svømme, fordi deres ben ikke er præsentable, og til at spilde 72 dage af deres liv på at barbere sig . Selvom kropsbehåring er synonymt med virilitet hos mænd og endda er et positivt symbol, fremkalder det sjuskethed, når det titter frem under en nederdel.

Heldigvis virker indholdsskaberen fuldstændig upåvirket af andres meninger. Langt fra at være overvældet af usikkerhed eller skam nægter hun at barbere sine ben for at behage samfundet. Tværtimod ønsker hun, at folk skal vænne sig til hendes udseende, så hun ikke længere ses som "rå", men som almindelig.

Påmindelse: Kropsbehåring og femininitet er ikke modstridende begreber.

Hvis nogle giftig internetbrugere i kommentarfeltet antager, at kropsbehåring forringer denne kvindes stil og ødelægger potentialet i hendes sko, som tydeligvis er beregnet til Disney-eventyr, så er det bare en gammeldags historie. Vi er blevet så betinget til at se kvinder med fløjlsblød hud, uden et eneste hår, at vi er kommet til at tro, at det er normen, reglen at følge. Kropsbehåring er dog sundt på alle kroppe og forbliver en universel realitet, ikke et spørgsmål om køn.

Men takket være hashtags som "Jeg beholder mit kropsbehåring" eller "prinsesser har kropsbehåring" bliver kvindeligt kropsbehåring diskuteret på en anden måde. Ikke som noget forbudt, men som en rettighed. Indholdsskaberen omfavner fuldt ud denne befrielsesbevægelse. Hun skrev endda en sang til dens ære med titlen "REVOLUTIONHAIRY". Hun nyder også at style og forme det kunstnerisk, ligesom hun ville gøre med sit eget hår.

I det 21. århundrede burde kvindelig kropsbehåring ikke længere være et problem, og det burde heller ikke forårsage visuelt chok. Det burde ikke engang tiltrække opmærksomhed. Og kvinder som Carolena er et andet, mere realistisk og tilgængeligt eksempel på femininitet.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
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