At sige ja bare for at behage andre? En psykolog forklarer, hvorfor du ikke kan sætte dine grænser.

Dit hoved tænker "nej", men din mund siger "ja". Det er ikke bare høflighed eller gode manerer. Det er ikke bare din venlighed, der taler. Derfor kommer ordet "ja" naturligt ud, selv når du har lyst til at krølle dig sammen under din dyne med en fleeceklud og en hyggelig varmedunk.

Abilenes paradoks, forklaringen på dit "ja"

Du accepterer invitationer til fester, selvom du meget hellere vil forkæle dig selv med chokolade foran Netflix, og du omlægger dine hyggelige aftenplaner for at deltage i afskedsfesten for en kollega, du kun har mødt én gang i hele din karriere. Selv efter at du har fået nok af social interaktion for dagen, kan du ikke få dig selv til at afslå en invitation. Du siger automatisk "ja" uden at tænke nærmere over det. Inderst inde ved du, at du vil fortryde din beslutning, men ordet "nej" findes ikke i dit ordforråd. Det lyder næsten respektløst, når det kommer fra dig.

Du kan måske finde på nogle ret dårlige undskyldninger, som at sige, at din kat er syg, eller at din mor kom uventet forbi. Alligevel er du konstant dedikeret, og det er hverken en indrømmelse af svaghed eller et tegn på overdreven venlighed. Du har "ja"-syndromet, eller rettere sagt, du lider af Abilene-paradokset. Vær sikker på, det er hverken patologisk eller smitsomt. "En situation, hvor en gruppe træffer en beslutning , som ingen virkelig ønsker, men som alle accepterer for at bevare social fred og/eller fordi de tror, de er de eneste, der tænker anderledes. De tager derefter parti for det ... formodede flertal," forklarer psykolog Claire Petin i en indsigtsfuld Instagram-video.

Et konkret eksempel: Du har absolut intet ønske om at gentage dit hykleriske selskabs akavede hemmelige julemand, men du giver et kollektivt "ja" for at opretholde harmonien i gruppen. Abilene-paradokset er typisk for den professionelle verden og ungdomsårene. Du foretrækker at sige "ja", selvom det irriterer dig, snarere end at blive gruppens sorte får.

Det almindelige symptom på "folkebehagere"

Hvis du siger "ja", når "nej" blinker rødt i dit sind, er det ikke bare for at falde i ét med omgivelserne og opretholde et godt omdømme blandt dine jævnaldrende. Det afspejler også mangel på selvtillid : ønsket om at gøre et godt indtryk for at kompensere for lavt selvværd og berolige dig selv. Du er det, der i fagsprog kaldes en "people pleaser". Det betyder en person, der konstant søger ekstern bekræftelse og kun anerkender sit værd i andres øjne. Dette kan indikere personlig usikkerhed, en dyb frygt for at blive forladt eller stamme fra en barndom berøvet kærlighed.

Som psykologen forklarer, er dette konstante "ja" også forbundet med adskillige bias. "Social ønskværdighedsbias, som presser os til at ville behage og blive opfattet positivt. Konformitetsbias, som får os til at holde fast i den dominerende mening for ikke at blive udelukket. Illusionen om flertal, som får os til at tro, at 'alle tænker det samme', og kognitiv dissonans, dette indre ubehag, når vores handlinger går imod vores overbevisninger."

Det presserende behov for at generobre ordet "nej"

At sige "nej" uden at ty til indviklede sætninger eller indøvede undskyldninger er en delikat øvelse. De tre små bogstaver, der modsiger "ja", virker næsten forbudte for dig. Du er sandsynligvis bange for at såre den anden person og fremstå asocial eller ubehagelig. "Ja" er den nemme vej ud for at undgå at skade dit image. Du bruger dog så meget tid på at behage andre og tilfredsstille deres enhver luner, at du forsømmer dit eget liv. Og det er udmattende i det lange løb.

"At acceptere for mange forpligtelser er en kilde til stress og angst på grund af alle de forpligtelser, vi skal overholde. Denne overbelastning kan føre til, at vi bliver urimeligt irritable," advarer sociopsykolog Susan Newman på siderne i HuffPost. At sige "ja" i håb om, at den anden person vil fornemme dit ubehag, virker ikke. Omvendt skaber et respektfuldt "nej" en klar og beroligende ramme for alle. Jo mere du øver dig, jo mere naturlig bliver denne gestus, og jo mindre skyldfølelse vokser. Du skal bare begynde at komme dertil.

Psykologer ved dette bedre end nogen anden: grænser er ikke vægge, men døre. De viser dig, hvordan du kan komme ind i dit eget rum uden at skade dig selv. Og at sætte grænser handler ikke om at skuffe andre; det handler om endelig at respektere dig selv. Selv hvis ordet "nej" virker hårdt, er det, der virkelig er hårdt, det påtvungne "ja". At sige "nej" til en fest i sidste øjeblik fyrre minutter væk med tog gør dig ikke til et hjerteløst monster, blot en person, der har andre prioriteter: deres eget velbefindende .