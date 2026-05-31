At snuse sine fingre er måske ikke så mærkelig en gestus, som man måske tror.

Nogle mennesker bider negle, ryster så hårdt på benet, at sofaen vibrerer, eller gnider sig i håret, hver gang de har et øjeblik til at tænke. Andre lugter til deres finger, som et barn inhalerer deres sikkerhedstæppe, der ikke er blevet vasket i årevis. Med pegefingeren under næsen eller hånden holdt for munden beroliger de sig selv med deres egen kropslugt.

Hvorfor er vi fristet til at lugte vores egne lugte?

Alle husker billedet af den tyske fodboldlandstræner under EM i 2016. I videoklippet, som er blevet en viral meme, ses han snuse til sine fingre med samme iver som en isvaffel. Dette skyldes, at vores lugtesans har en helt særlig forbindelse til vores hjerne. I modsætning til andre sanser bevæger lugte sig langs et neuralt kredsløb, der er tæt forbundet med hukommelse og følelser. Så snart et lugtmolekyle når næsen, udløser det en kaskade af signaler, der bevæger sig til hjerneområder involveret i minder, instinkter og følelsesmæssige reaktioner.

Det er også derfor, at en simpel duft øjeblikkeligt kan transportere dig tilbage til et barndomshjem, en sommerduft eller et øjeblik med komfort . Vores egen kropslugt er ingen undtagelse. Faktisk besidder alle en slags personlig "olfaktorisk signatur". Med hensyn til hudens mikrobiota - de milliarder af bakterier, der naturligt findes på huden - genetik, kost og endda immunsystemet lugter ingen to kroppe præcis ens.

En gestus mere udbredt end man skulle tro

Hvad der tilsyneladende er en isoleret særhed, kan faktisk være en ret almindelig menneskelig adfærd. En undersøgelse foretaget af israelske forskere observerede et overraskende fænomen: mange mennesker fører spontant hænderne op til næsen i løbet af dagen, nogle gange uden overhovedet at være klar over det. Denne vane, der ofte sammenlignes med en besværlig form for obsessiv-kompulsiv lidelse, er blevet dokumenteret af forskere ved Weizmann Instituttet i Israel.

Endnu mere overraskende syntes denne refleks at intensiveres efter en social interaktion så almindelig som et håndtryk. Forskere ser dette som en subtil form for olfaktorisk "informationsindsamling". Selvom det ikke udgør storstilet dyrekommunikation, fortsætter vores næser stille og roligt med at analysere vores sociale miljø. I sidste ende er det en næsten primitiv refleks. Til sammenligning bruger hunde den samme strategi, når de snuser til andre ting (ingen grund til at uddybe, alle forstår referencen).

En beroligende mekanisme for hjernen?

Ud over sensorisk nysgerrighed foreslår nogle specialister en anden forklaring: at lugte sin egen duft kan have en beroligende effekt. Ligesom et velkendt tøj, en personlig pude eller det elskede sikkerhedstæppe, der er gennemsyret af olfaktoriske minder , ville vores duft repræsentere et intimt referencepunkt.

For nogle ængstelige eller stressede personer kan det at snuse med fingrene ubevidst bidrage til et behov for tryghed, en stille måde at finde fortrolighed på i et ustabilt miljø. Med andre ord afspejler denne gestus ikke nødvendigvis en fascination af kropslugt, men snarere en søgen efter sensorisk tryghed.

Hvornår bør vi være bekymrede?

I langt de fleste tilfælde er denne adfærd ikke noget at bekymre sig om. Lejlighedsvis, næsten automatisk snusen er for det meste et spørgsmål om vane eller underbevidsthed. Men hvis gestussen bliver påtrængende, gentagende, vanskelig at kontrollere eller ledsaget af vedvarende angst, kan den nogle gange være en del af et bredere obsessivt mønster. Kun i denne sammenhæng kan råd fra en psykolog være nyttigt.

I sidste ende er det måske ikke den mærkelige adfærd, vi forestiller os, at snuse til fingrene. Det er primært en subtil påmindelse om, at vores lugtesans, selv i en tidsalder med skærme og skønhedsfiltre, fortsat styrer en overraskende primær del af vores forhold til os selv.