At bruge briller: en detalje, der kan ændre dit selvbillede

Selvom briller er blevet mere et stilstatement end et sundhedstilbehør, mangler de ofte dristighed og originalitet. Brillestel, der sidder på næsetipen, følger trends og afspejler sjældent vores personlighed. Enkle, generiske og transparente forsvinder de næsten ind i midten af ansigtet. Alligevel kan det at bære iøjnefaldende briller, der trodser pålagte moderegler, være dybt gavnligt for selvværdet. Det opfrisker udseendet (og selvtilliden).

Briller: et værktøj til at udtrykke din personlighed

Briller, ofte en kilde til usikkerhed og en magnet for latterliggørelse i skolen, forsvinder ofte i baggrunden. Mange mennesker søger, efter at have udholdt uvenlige øgenavne og uvenlige sammenligninger, diskrete modeller, uden ekstravagance eller farvestænk. De ønsker et "kamæleon"-par, der harmonerer problemfrit med deres ansigtstræk, og følger omhyggeligt "morfologiske" råd i håb om at opnå en fysisk fordel.

I barndommen er brillestel glædelige, funklende og livlige. De har charmerende små detaljer som dyr og sprudler af fantasi. Glassene er indrammet i form af kronblade, katteører eller hjerter, så børn kan se på sig selv med stjerner i øjnene hver morgen. Fordi det at tage briller på ikke bør være en kilde til skam, men til stolthed og et boost af selvværd . Med disse uhæmmede stel, der hylder individualitet, hvor voksne foretrækker generaliseringer og smykker, der fremhæves af hashtags, udvikler børn et sundt syn på sig selv.

Men den lille gnist falmer med alderen. På hylderne med briller til voksne er brillerne mere formelle og konservative, som om lunefulde briller var et tegn på umodenhed, en karrierehindring eller en passionsdræber. Selv når briller har til formål at udfylde et tomrum eller fuldende et look, fejler de konsekvent med deres formål. Uanset om det er vintage eller pilotbriller, forbliver de neutrale. Alligevel tilføjer lunefulde briller sjæl, adskiller dig fra mængden og er en form for selvudfoldelse. Og som alle ved, tiltrækker positivitet positivitet.

At bryde væk fra klassiske æstetiske standarder for at finde sig selv

Disse briller, som praktisk talt er en del af vores anatomi, tjener et visuelt formål, men opfylder også æstetiske krav. Generelt leder vi efter flatterende modeller, der forbedrer vores udseende. Det er dog svært at vælge dem bevidst, når vi er blindede af dikterer og hypnotiseret af influenceres virale modeforskrifter. Når vi vælger dem, leder vi ikke efter brillestel, der kan hjælpe os med at acceptere os selv, men efter at være "acceptable" i samfundet.

Alligevel er et par briller lige så intime og personlige som et smykke eller en parfume. Det er en forlængelse af vores identitet, det ydre symbol på vores pulserende indre verden. Og Elton John er bestemt det fineste eksempel på denne bevægelse mod accept. Overdimensionerede brillestel, masser af rhinsten, prangende farver ... hans briller blev hurtigt en signatur, et varemærke. Du behøver ikke at være et modeikon, en disruptiv designer eller en elitefigur for at hengive dig til disse oftalmologiske særheder. At vælge briller, der afspejler, hvem vi er, med lune og udsmykninger, betyder at stoppe selvbedraget og omfavne vores unikke karakter.

Nyhedsbriller til at holde op med at tage dig selv for højtideligt

Verden er alt for dyster til at være tilfreds med beskedne, strenge brillestel. Moderigtige briller, udover blot at friske kedelige outfits op, former en attitude og fungerer som et løft til selvtilliden. De giver et energiboost og fremkalder vidende smil på gaden. De skal forme, hvad krydderier er for madlavning.

Ideen er ikke at tvinge sig selv til at være finurlig, men blot at give det mere plads og lære at give slip i butikken. Desuden findes finurlighed ikke kun i Lady Gaga-agtige brillestel med neonkonturer og ultragrafiske kanter. Det kan nogle gange findes i et diskret leopardprint, en dristig silhuet eller en glitrende nuance. Under alle omstændigheder er det umuligt at se trist ud, når man står over for dette par, der sprider sig over af vitalitet og poesi. Det er en invitation til hverdagslykke.

Og hvis vi ikke helt er klar til at bruge asymmetriske briller eller futuristiske ottekantede brillestel, kan vi bringe det strejf af galskab ind på andre måder, med flerfarvede perlekæder eller skulpturelle stænger, der ligner kunstværker.

Det vidunderlige princip om "dopaminforbinding"

Bag dette noget gådefulde udtryk ligger en simpel idé: at klæde sig (og bruge tilbehør) for at få det godt. "Dopamin-påklædning" indebærer at vælge tøj, der stimulerer glæde, vækker sanserne og forbedrer dit humør. Og novelty-briller passer perfekt ind i denne filosofi.

Lyse farver, originale former, uventede detaljer ... disse brillestel går ikke ubemærket hen, og det er netop det, der gør dem så kraftfulde. De tilfører hverdagen en dosis munterhed, som et lille visuelt boost, der er i stand til at forvandle en almindelig dag til et lysere øjeblik.

I modsætning til neutrale accessories, der har til formål at falde i ét med baggrunden, tiltrækker briller med et væld af opmærksomhed og skaber interaktion. De bliver et udgangspunkt for komplimenter, samtaler og nogle gange endda møder. Og dette ydre, ofte positive, blik fungerer som et flatterende spejl.

Den mest kraftfulde effekt forbliver dog intern. At have noget på, der morer os, som afspejler, hvem vi er, eller som er usædvanligt, sender et klart signal til hjernen: Jeg tillader mig selv at være mig selv. Og denne simple udløser kan være nok til at ændre vores kropsholdning, vores attitude, den måde, vi præsenterer os selv for verden på.

At bruge briller med briller i stil med stil er derfor meget mere end et æstetisk valg. Det er en personlig mikrorevolution. En blid, men alligevel selvsikker måde at tage kontrollen over dit image tilbage og bringe lidt mere glæde til det. Ideel til (endelig) at se dig selv gennem rosenfarvede briller og korrigere det synsproblem (som ikke er relateret til din øjenlæge). Spoiler alert: det virker også med solbriller.