Selvtillid: Denne æteriske olie kan hjælpe dig med bedre at navigere i tvivlens stunder

Naturen er et udendørs apotek og har en plante til ethvert problem, inklusive lavt selvværd og offentlig ubehag. Hvis du nogle gange mangler selvtillid, eller hvis generthed overvælder dig så meget, at dine kinder rødmer, kan en mindre kendt æterisk olie virke som en selvtillidsboost. En eliksir fyldt med positiv energi, der kan påføres før et delikat møde, en romantisk date eller når du føler negative tanker overtage dit sind.

Bemærk: Brug af æteriske olier anbefales ikke til gravide eller ammende kvinder, børn under 7 år, ældre, epileptikere eller personer, der lider af hjerteproblemer, anfald, hormonafhængige kræftformer eller andre helbredsproblemer. Det anbefales at konsultere en læge før brug.

En æterisk olie, der styrker selvværdet

Hvis du er fan af naturmedicin, kender du sikkert pebermynteolie til at lindre migræne eller ravintsara til at rense en stoppet næse, når du er forkølet. Disse aromatiske koncentrater, som giver dit hjem den der økologiske butiksduft, har endnu ikke afsløret deres fulde omfang. Selvom de kan berolige sindet i stressede tider eller lindre øre-, næse- og halsinfektioner, har de et andet ekspertiseområde.

I denne enorme botaniske samling, værdig til en apotekers bod, ligger en næsten magisk formel for indre uro: de følelser, der får dig til at tvivle på dit værd og drive dig til at sammenligne dig selv med andre. Hvis du lider af et mindreværdskompleks, en tendens til konstant at nedgøre dig selv eller selvkritik, har denne æteriske olie en plads i dit arsenal. Det er en sand gødning for små egoer, der kæmper for at vokse, og også en fantastisk ingrediens til at bekæmpe offentlig forlegenhed .

Dette er Petitgrain Bigarade æterisk olie , hvis originale navn er Citrus aurantium. Den indeholder terpenestere, der er kendt for deres balancerende egenskaber og deres effekt på humøret. Kort sagt, det er positivitet på flaske. Hvis du frygter at tale foran et publikum eller holde en bryllupstale, skal du bare række ud efter den. Den dæmper øjeblikkeligt den indre stemme, der bliver ved med at hviske katastrofale scenarier.

"Når denne situation opstår, og panikken stiger uden at man kan kontrollere den, er den refleks, man skal tage, at påføre 2 dråber (fortyndet til 10% i en neutral vegetabilsk olie såsom sød mandel) på solar plexus, sprede langsomt og trække vejret dybt," anbefaler aromaterapeut Danièle Festy mellem siderne i sin bog "Essential oils, it works" (red. Leduc).

Disse andre planter kan hjælpe dig med at hævde dig selv

I den enorme verden af æteriske olier er nogle planter næsten lige så gode som et hvisket "Jeg elsker dig" foran spejlet eller en seddel med opmuntrende ord nedskrevet. Med deres omsluttende og trøstende dufte inviterer de dig til at dyrke en positiv tankegang og naturligt finde deres plads i en personlig velværepraksis. Hav dem lige ved hånden for at skabe en boble af følelsesmæssig komfort og støtte dig i de øjeblikke, hvor du ønsker at genvinde energi, ro og selvtillid.

Ægte lavendelolie. Den er ikke kun til at give duft til sengetøj eller garderobeskabe. Den har angstdæmpende egenskaber og virker effektivt som en stresslindrende middel. Et roligere sind, næsten uhørlige grublerier, en følelse af velvære ... det er, hvad du kan forvente.

Æterisk olie af grøn myrte. Den er også kendt som antidepressiv olie. Udover at lette vejrtrækningen takket være dens forfriskende egenskaber og uforlignelige friskhed, bidrager den også til det generelle velvære.

Kunzea æterisk olie. Hvis du føler dig stresset eller overvældet af selv den mindste begivenhed, er denne olie noget for dig. Den er ordineret til mental træthed og ser ud til at være skabt til vores moderne æra, hvor alting opleves med et halsbrækkende tempo.

Æterisk laurbærolie. Den mest symbolsk forbundet med selvtillid og selvbekræftelse. Dens duft spiller en rolle i ritualer relateret til offentlige taler eller øjeblikke, hvor man har brug for at føle sig stærk.

Nogle mærker, der er veletablerede inden for aromaterapi, tilbyder roll-ons, der udelukkende er dedikeret til selvtillid, et koncept, der langt fra er en selvfølge. Generelt er disse en smart blanding af flere æteriske olier, der er kendt for deres lindrende egenskaber. Disse få dråber, der påføres håndleddet eller kroppens chakraer,

Et omsorgsfuldt ritual til at genoprette kontakten med dig selv

Udover at bidrage til din indre tryghed og give dig ægte ro i sindet, introducerer disse æteriske olier et nyt ritual for egenomsorg i din hektiske hverdag. De skaber et øjebliks pusterum for dig selv og lover en guddommelig sanserejse. At påføre et par dråber af denne nektar fra Moder Natur bliver en handling af selvtilfredsstillelse, genforening og genbalancering. Du prioriterer endelig dit velbefindende. Du påfører ikke bare en æterisk olie tilfældigt: du tilføjer intention, hjerte og entusiasme. Og det hjælper med at ændre din tankegang.

I modsætning til de kraftigere dufte fra de store mærker, omslutter disse kroppen i blødhed og tilbyder fordele ud over duften. Når du tager denne flaske op af lommen, ligner du Hermione på Hogwarts, men endnu vigtigere er det, at den lydløst siger : "Jeg tager mig tid til mig selv", "Jeg genvinder min styrke".

Et par dråber på solar plexus, en dyb indånding, skuldrene der falder ned igen ... og pludselig føles den tilsyneladende uoverstigelige aftale lidt mindre skræmmende. Ingen magi involveret, bare en blid påmindelse om, at selvtillid nogle gange allerede ligger i dvale i os og blot har brug for et lille skub udefra.