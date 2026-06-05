For at tale om komplekser bruger hun en uventet metafor, og den virker.

På selfies eller gruppebilleder gransker du altid dine opfattede fejl. Et vildt hår, et lukket øje, en bums du ikke bemærkede i spejlet ... resultatet efter blitzen lever aldrig op til dine forventninger. Så meget, at du nu sørger for at være på den anden side af linsen. Men med denne særligt levende metafor kan du måske genopdage glæden ved improviserede fotoshoots.

Solnedgangsmetaforen er meget sigende.

Du kender den følelse alt for godt: skuffelsen over at se en selfie . I stedet for at komplimentere og berolige dig, fremhæver billedet alt det, du mindst kan lide ved dig selv. Dine usikkerheder blotlægges og stirrer dig lige i ansigtet. Det, der skulle være et minde om festlig makeup eller et glædeligt øjeblik, bliver en kilde til selvkritik. Du fokuserer på fysiske detaljer, som dine kære ignorerer, og fokuserer i stedet på den følelse, du følte i det øjeblik. Du synes, dine kinder er "for fyldige", din mund "ikke symmetrisk nok", din næse er "for stor" eller "ikke opadvendt nok". Dette billede synes at forstærke det, du omhyggeligt undgår at se i spejlet.

Dette ærlige portræt, taget i et øjeblik af selvtillid, ryger direkte i skraldespanden og har ingen chance for nogensinde at pryde din Instagram-profil. Det fortjener ikke engang en flygtig historie. Du misunder alle de kvinder, der forbliver fotogene selv i de mindst flatterende situationer. Du er næsten vred på dem, fordi de bevarer deres charme med en kæmpe, dryppende burger i hænderne eller i en vind så kraftig, at den kunne ruske havets pels.

Indholdsskaberen @jadebonneville fra Quebec har fundet de perfekte ord til at bearbejde dit knuste ego. Hun fremmaner en specifik situation, som mange oplever i varme sommeraftener. "Når du ser en solnedgang og tager et billede, er det aldrig så smukt som i virkeligheden. Det er det samme for dig," siger hun, ledsaget af tusmørket. Med udgangspunkt i en fælles oplevelse minder hun os om, at et øjebliksbillede blot er et flygtigt glimt af virkeligheden, ikke et bevis på vores værd.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jade Bonneville | Personlig Branding & Mindset Coach (@jadebonneville)

En måde at erstatte det negative med det positive

Positivitet er en sindstilstand, endda en livsfilosofi. Men hjernen reagerer af natur mere intenst på negative stimuli. Dette er en neurovidenskabelig observation. Ikke desto mindre er det fuldt ud muligt at dyrke en positiv holdning og introducere den til relativismens kunst. Og den personlige udviklingscoach ændrer blidt din tankegang med denne metafor, der giver genlyd som en ode til dig selv, til nuet.

Billeder indfanger et ansigt, men de afslører ikke, hvad der gemmer sig bagved. De viser ikke dit indre lys, dit smittende smil, der kan høres på kilometers afstand, din strålende sjæl, der tiltrækker selv de mest sky dyr, din uudtømmelige energi, der har kraften til at motivere selv de mest sløve folkemængder. Disse selfies er ikke engang en teaser af din personlighed, men blot en "forside". Gennem metaforen om en solnedgang inviterer denne ambassadør for venlighed dig til at se ud over det ydre, til at betragte dit fysiske udseende som et element af din identitet, ikke hele billedet.

Indre skønhed, ikke værdsat nok

I et samfund, hvor alt bedømmes på få sekunders scrollning, er vi endt med at forveksle udseende med personlig værdi. Et vellykket foto synes næsten at være blevet et bevis på social legitimitet. Vi måler vores tiltrækningskraft ud fra antallet af "opslåbare" billeder, den flatterende belysning, den rigtige vinkel, den perfekte symmetri. Og når billedet ikke lever op til vores forventninger, vakler vores selvværd med det.

Men de mennesker, der virkelig efterlader et varigt indtryk, er ikke nødvendigvis dem, der bedst mestrer deres venstre profil eller instinktivt ved, hvor de skal placere hagen foran kameraet. Det er ofte dem, der udstråler noget udefinerbart: en beroligende tilstedeværelse, en latter, der øjeblikkeligt afslapper atmosfæren, et varmt blik, en energi, der får dig til at ville blive hængende lidt længere. Ting, der er umulige at indfange i et fotogalleri.

Måske er det virkelige problem ikke dit ansigt på billederne, men det ubarmhjertige blik, du kaster på det. Og måske er det tid til at holde op med at søge bekræftelse i hvert eneste mislykkede billede. Nogle af de smukkeste ting i verden mister trods alt noget af deres magi, når de først er fanget. Det gør dem ikke mindre ekstraordinære. Solnedgangsmetaforen illustrerer dette perfekt.