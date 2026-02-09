"Imposter-syndromet", denne usynlige mekanisme, der underminerer selvtilliden

Har du nogensinde følt dig malplaceret, på trods af dine succeser? Som om din succes var en misforståelse, og du risikerede at blive "afmaskeret" når som helst? Vær rolig: denne følelse er almindelig, dybt menneskelig, og frem for alt definerer den på ingen måde din værdi.

En vedvarende tvivl trods meget reelle beviser

Impostersyndrom blev først identificeret i 1978 af psykologerne Pauline Clance og Suzanne Imes . Det er karakteriseret ved en vedvarende følelse af illegitimitet, selv i lyset af objektive resultater, grader, forfremmelser eller positiv feedback. Du har måske arbejdet hårdt, opnået stor succes, modtaget oprigtig ros ... og alligevel hvisker en lille stemme indeni, at det egentlig ikke er takket være dig.

De berørte personer har en tendens til at tilskrive deres succeser held, tilfældigheder, god timing eller andres venlighed snarere end deres færdigheder, indsats eller intelligens. Denne mekanisme fungerer som et forvrængende filter: alt, der bekræfter ens værd, minimeres, alt, der ligner tvivl, forstærkes.

Et fænomen, der er langt mere udbredt, end vi tror

I modsætning til hvad mange tror, rammer impostersyndrom ikke kun kvinder, selvom de ofte er mere udsatte for det, især på grund af vedvarende stereotyper eller deres underrepræsentation inden for visse områder såsom videnskab, teknologi, politik eller lederstillinger.

En undersøgelse fra 2020 af studerende og sundhedspersonale viste, at over 80 % af dem havde oplevet symptomer relateret til dette syndrom på et tidspunkt i deres liv. Med andre ord er denne følelse ikke begrænset til en minoritet eller en specifik profil: den påvirker dygtige, engagerede og kompetente mennesker på alle succesniveauer.

Meget reelle konsekvenser for dit velbefindende

Selvom det er usynligt, kan impostersyndrom være hårdt påvirket af din mentale og følelsesmæssige sundhed. Når det sætter ind, kan det føre til:

Konstant angst relateret til præstation;

Udmattende perfektionisme , hvor intet nogensinde er godt nok;

En intens frygt for fiasko eller fordømmelse;

Søvnforstyrrelser, kronisk træthed eller en følelse af mental overbelastning;

Selvsaboterende adfærd, såsom at undgå bestemte muligheder, afslå forfremmelser eller træde i baggrunden i sammenhænge, hvor du kunne skinne.

Denne mekanisme beskytter dig ikke; den holder dig tilbage. Den forhindrer dig i fuldt ud at erkende din værdi, dit potentiale og din ret til at indtage den plads, du fortjener.

Genvinde kontrollen over denne indre dialog

Den gode nyhed er, at impostersyndrom ikke er uundgåeligt. Det første skridt er at navngive det. At sætte ord på det, du føler, hjælper allerede med at distancere dig selv fra disse automatiske tanker. At tale om det med dine kære, betroede kolleger eller en psykolog kan lette denne indre byrde betydeligt.

Andre betongreb kan hjælpe dig:

Før dagbog over dine succeser, store som små, for at have en håndgribelig registrering af dine færdigheder;

Lær at modtage en kompliment uden at bagatellisere den, uden at retfærdiggøre dig selv, blot ved at sige "tak";

Accepter at det at begå fejl er en del af læringen, og at det ikke sætter spørgsmålstegn ved din legitimitet;

Det er særligt nyttigt at deltage i støttegrupper, professionelle netværk eller mentorprogrammer i konkurrenceprægede miljøer.

Hvad dette syndrom egentlig siger om dig

Impostersyndrom afslører ikke mangel på fortjeneste, men ofte en overdreven efterspørgsel på sig selv, drevet af en kultur præget af præstation, sammenligning og perfektion. Det rammer ofte engagerede, samvittighedsfulde mennesker, der ønsker at klare sig godt – dybt positive egenskaber.

Kort sagt, at anerkende denne mekanisme er allerede en handling af venlighed over for dig selv. Det er at vælge at behandle dig selv med den samme omsorg, som du giver andre. Du har ret til at tvivle, men frem for alt har du ret til at få succes, til at lære, til at vokse og til at tage din plads uden at undskylde for at eksistere.