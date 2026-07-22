Chikaneret af kommentarer om sin vægt, forklarer hun, hvordan hun genvandt sin selvtillid

I lang tid var Paris Tier (@pazlenka) mål for kritik på grund af sit fysiske udseende. I dag deler den australske indholdsskaber, hvordan hun forvandlede denne prøvelse til en sand kilde til indre styrke. Hendes rejse er en påmindelse om vigtigheden af selvaccept og respekt for sin krop.

Cybermobning, der har sat sine spor

Som blot 23-årig blev Paris Tier sat i offentlighedens søgelys gennem sin tilstedeværelse på sociale medier og sit forhold til den australske fodboldspiller Conor Stone. Denne øgede synlighed blev hurtigt efterfulgt af en bølge af negative kommentarer om hendes udseende. Bag kulisserne blev nogle bemærkninger særligt ondskabsfulde og eskalerede til fornærmelser og trusler. Denne situation påvirkede Paris Tier dybt, i en sådan grad at den bragte hendes mentale velbefindende i fare.

I 2025, konfronteret med dette konstante pres, valgte hun endelig at sætte sine Instagram-opslag på pause. Denne vanskelige periode fik hende til at indse den indflydelse, andres meninger kunne have på hendes selvværd. Paris Tier fortæller om perioder, hvor hun ikke engang kunne finde energien til at stå ud af sengen.

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En pause for at få bedre kontakt

For at genvinde balancen tog Paris Tier en vigtig beslutning: at trække sig væk fra sociale medier i flere måneder. Denne pause gav hende den plads, hun havde brug for, til at fokusere på sig selv igen, langt fra eksterne fordømmelser.

Støttet af sin partner og sine nærmeste lærte hun gradvist at holde op med at søge andres anerkendelse. Denne periode med refleksion tillod hende at genopbygge et mere positivt forhold til sig selv. I dag bekræfter hun, at hendes perspektiv har ændret sig: "Jeg taler ikke længere om at blive hadet, fordi jeg elsker den, jeg er." En udtalelse, der illustrerer de fremskridt, hun har gjort, og den selvtillid, hun har genvundet.

Selvaccept i centrum for hendes genopbygning

For Paris Tier handler sand transformation ikke om hendes udseende, men om hvordan hun ser sig selv. Hun forklarer, at hun er kommet til en forståelse af, at lykke ikke afhænger af andres meninger, men af evnen til fuldt ud at acceptere sig selv. Ifølge hende er det en umulig opgave at forsøge at overbevise alle om at kunne lide os.

Nøglen er at opbygge et stærkt selvværd , baseret på ens egne værdier og ikke på eksterne meninger. Paris Tier erkender dog, at der stadig er nogle sår. At genopbygge sig selv betyder ikke fuldstændigt at slette tidligere vanskeligheder, men at lære at bevæge sig fremad med større selvmedfølelse.

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At give et nyt billede af kvinder i sport

Efter denne oplevelse ønsker Paris Tier også at ændre holdninger omkring "WAG'er", et udtryk der bruges til at henvise til atleters partnere ("Koner og kærester"). Hun nægter at tillade, at disse kvinder udelukkende defineres ud fra deres forhold til en atlet.

Gennem sin podcast og sociale medier sigter hun mod at fremhæve deres ambitioner, projekter og personligheder. For Paris Tier betyder det at være tæt på sportens verden ikke at skulle forblive i sin partners skygge. Hendes budskab er klart: Enhver kvinde kan bygge sin egen vej, udvikle sine talenter og indtage sin plads, uanset hendes forhold eller andres meninger.

Paris Tiers historie viser, at det er muligt at genvinde selvtilliden efter at være blevet såret af gentagen kritik. Hendes historie fremhæver en afgørende idé: en persons værdi måles ikke ud fra deres udseende eller den offentlige mening. Det er en invitation til at dyrke selvværd, fejre sin krop og bevæge sig fremad med mere selvmedfølelse.