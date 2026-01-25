Search here...

Ved fødslen overraskede denne 6 kilo tunge baby alle.

Forældreskab
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : the Amritdev/Pexels

Blandine, oprindeligt fra Toulouse, fødte sit andet barn, Émile, den 6. november 2025. Babyen vejede 6 kilo og målte 51 centimeter, næsten dobbelt så høj som den gennemsnitlige fødselsvægt i Frankrig (mellem 2,5 og 3,5 kg). Hans spektakulære ankomst gjorde et varigt indtryk på hele lægeteamet på klinikken, men fødslen forløb uden komplikationer.

En ultralydsscanning, der allerede afslørede en "unormal" størrelse

To uger før hans terminsdato anslog prænatale tests Émiles vægt til cirka 4,6 kg. Dette tal kunne have givet anledning til bekymring, men Blandine valgte ikke at informere sin gynækolog, på trods af at hendes voksende mave blev svær at bære. Fødselen blev til sidst igangsat vaginalt. "Jordemoderen kunne ikke tro det; hun fortalte mig, at han lignede en 6 måneder gammel baby," fortæller moderen.

En sjælden aktivitetsstress på fødeafdelingen

Ved fødslen skyllede følelserne gennem klinikken. "Alle kom for at se Émile," husker Blandine med et strejf af humor. Han var for stor til almindelige bleer, så han fik straks størrelse 6 måneder på. Selvom hans vægt satte en lokal rekord, var den nyfødte i perfekt form.

En udvikling der følges nøje, men uden alarm.

Siden sin fødsel er Émile fortsat med at vokse harmonisk. I midten af januar 2026 målte han allerede 61 cm, mens han opretholdt sin oprindelige vægt på 6 kg. Der blev ikke påvist tegn på svangerskabsdiabetes hos moderen, og årsagerne til denne exceptionelle vægt forbliver uforklarlige. Dette tilfælde minder om et barn født i Texas i december 2025 med en lignende vægt (5,9 kg), som også var ved godt helbred.

En naturlig fødsel, der hilses velkommen af moderen

"Jeg er glad for, at jeg afslog et kejsersnit, selvom det ikke var sikkert," siger Blandine, stolt af sin fødselsoplevelse. I dag er Émile en livlig, nysgerrig baby med en god appetit og regelmæssig søvn. En blid kæmpe, der bringer glæde til sine forældre.

Et sjældent fænomen, men et der bliver overvåget.

Babyer klassificeret som "makrosomer" (som vejer over 4,5 kg) kan stå over for risici ved fødslen, såsom hypoglykæmi eller åndedrætsproblemer. Émile trodser dog al statistik: han udvikler sig perfekt. Et sjældent tilfælde, men et der minder os om, at naturen nogle gange byder på overraskelser, selv for de mest erfarne sundhedspersonale.

Afslutningsvis vil Émiles fødsel for altid blive husket som en ekstraordinær begivenhed, både for hans imponerende vægt og den gnidningsløse fødselsproces. Ud over den nysgerrighed, han vækker, vidner hans historie primært om menneskekroppens evne til at overraske og vigtigheden af opmærksom lægehjælp. En exceptionel start på livet for en baby, der allerede vækker beundring.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
