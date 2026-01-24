"Du skal ikke få børn": Med tårer advarer hun om vanskelighederne ved moderskabet

En hjerteskærende video lagt ud på TikTok af @weatheredanystorm har rørt millioner af internetbrugere i de seneste dage. I tårer filmer den unge mor et øjeblik med ekstrem fortvivlelse og erklærer, at det at blive forælder var "den værste fejltagelse i hendes liv".

Et råt og ufiltreret råb om hjælp

Videoen af @weatheredanystorm, filmet i et øjeblik af ensomhed og åbenlys udmattelse, kaster lys over en sjældent set virkelighed: en mors overvældelse af den følelsesmæssige, mentale og fysiske byrde ved at opdrage et barn, muligvis autistisk. I videoen siger hun: "Hvis du ikke er klar til at få et autistisk barn eller hvad som helst ... så lad være med at få børn." Hun betror, at hun ikke længere ved, hvordan hun skal klare det: "Jeg ved ikke, om jeg kan klare det her resten af mit liv. Jeg er ved at tage ham med til hans far, selvom han ikke reagerer, og bare lade ham være der i dagevis på nuværende tidspunkt." Disse ord, sagt i en tilstand af fuldstændig udmattelse, er blevet delt bredt og har fremkaldt både medfølelse og refleksion.

#spectrum ♬ original lyd - Rani @weatheredanystorm Jeg ved ikke, om jeg kan klare det her hele livet. Jeg undgår at tage ham med til hans far, selvom han ikke svarer, og lader ham bare være i dagevis her #foryoupage

En bølge af støtte ... og advarsler

I kommentarerne udtrykker mange internetbrugere, ofte selv forældre til neurodivergente børn, deres forståelse: "Skriv ham ind i en børnepasning så hurtigt som muligt, du har brug for en lur!" eller "Som mor til et autistisk barn... er du nødt til at sørge, privat, over hvordan du troede, at moderskabet ville være. Så lover jeg dig, at det, han gør, vil virke mere interessant end svært." Nogle deler også deres egne oplevelser og nævner den hjælp, de modtog efter at have kontaktet de sociale myndigheder: "Jeg nåede præcis det punkt. Jeg ringede til børneværnet, og de gav mig så mange ressourcer."

I sidste ende, selvom @weatheredanystorms video måske var chokerende, fremhæver den primært et vedvarende tabu: forældrenes anger, moderlig udmattelse og det presserende behov for støtte til enlige mødre. Det er en barsk påmindelse om, at moderskab ikke altid er instinktivt eller ligetil – og at det at tale om det uden at dømme er et første skridt mod større solidaritet.