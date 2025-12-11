Dette næsten glemte navn gør et uventet comeback på fødeafdelingerne.

Esmée, et gammeldags navn med en delikat charme, gør et stærkt comeback på franske fødeafdelinger efter næsten at være forsvundet fra registrene. Takket være sin bløde lyd og lysende betydning appellerer det til en ny generation af forældre, der søger originalitet uden ekstravagance.

Et gammeldags fornavn bragt tilbage på mode

Esmée, der stammer fra det oldfranske "esmer" og det latinske "aestimare", betyder "elsket", "agtet" eller "værdsat", hvilket bidrager til dets popularitet blandt forældre, der sætter pris på betydningsfulde navne. Det har længe været anset for sjældent, men er genopstået i de seneste ranglister og opfylder alle kravene i de nuværende trends: kort, elegant og let at udtale.

Stigende popularitet

Ifølge L'Officiel des prénoms 2026 og INSEE-data sprang Esmée omkring tyve pladser på et år og oversteg tusind fødsler i 2024, hvorimod det kun drejede sig om et par hundrede babyer i begyndelsen af 2010'erne. I 2024 nåede det rangeringen som en af de 40 mest givne såkaldte kvindelige fornavne, samtidig med at det bevarede et image af et "anderledes" og raffineret fornavn.

Når kendisser og tv-serier bliver involveret

Trenden blev yderligere næret af sangerinden Louanes valg af navnet til sin datter, Esmée, hvilket gav det betydelig medieeksponering. Karakterer i fiktive værker og tv-serier, der bærer dette navn, sammen med dets spredning til andre europæiske lande, har cementeret dets popularitet blandt forældre, der værdsætter navne, der er både moderne og romantiske.

Hvorfor Esmée er så populær blandt unge forældre

Esmée er også tiltalende på grund af sin balance: den fremkalder gammeldags navne uden at virke "gammeldags" og skiller sig ud fra klassikerne uden at være "excentrisk". Med sin dybt kærlige betydning – "elskede" – bærer den en stærk følelsesmæssig ladning, ideel til forældre, der fra selve navngivningen ønsker at indprente et budskab om ømhed og værdi for deres barn.

Kort sagt illustrerer genoplivningen af Esmée perfekt, hvordan nutidens forældre genopfinder fornavnenes arv: ved at trække på det gamle for at skabe noget nyt, og søge følelser lige så meget som æstetik. Med sin varme betydning og voksende popularitet uden at blive overbrugt, synes Esmée at være bestemt til en lang og succesfuld fremtid.