En mor opdager, at hendes datter er en bølle; hendes reaktion er chokerende.

En video, der for nylig blev delt på sociale medier, har skabt kontrovers i Frankrig. Den viser en mor, der fortæller, hvordan hun opdagede, at hendes datter havde mobbet en klassekammerat. Stillet over for situationens alvor valgte hun at idømme en offentlig og eksemplarisk straf. Hendes reaktion har nu udløst en ophedet onlinedebat mellem dem, der bifalder hendes fasthed, og dem, der fordømmer den som unødvendig ydmygelse.

En øjeblikkelig og symbolsk reaktion

Ifølge moderens vidneudsagn chokerede det hende dybt at opdage mobningen. Hun forklarede, at hun ikke kunne ignorere sådan adfærd og besluttede at konfrontere sin datter med realiteten af sine handlinger. Straffen var struktureret omkring tre mål: ansvarlighed, erstatning og bevidsthed.

Pigen måtte købe en gave til den klassekammerat, hun havde mobbet, for at bruge sine egne penge. Derefter skulle hun personligt overrække gaven til ham. Og undskyld til hende foran hende, hendes forældre, læreren og endda andre elever.

For moderen havde denne tilgang til formål at få datteren til at forstå alvoren af mobning i skolen og at få hende til at indse effekten af sine handlinger på andre.

Internetbrugere er delte: mellem beundring og uro

På sociale medier blev videoen hurtigt delt og kommenteret tusindvis af gange. Nogle roste moderens mod og vedholdenhed: "Godt gået af denne mor! Når andre forældre vender det blinde øje til, tager hun affære!" For dem er hendes reaktion "et eksempel på forældreansvar", i en tid hvor mobning i skolerne er en plage, der stadig alt for ofte nedtones.

Andre derimod anser straffen for at være overdreven og kontraproduktiv: "At irettesætte offentligt er respektløst. Det er bedre at gøre det privat," "Hvis det var min datter, ville jeg ikke rose hende, men jeg ville heller ikke råbe ad hende... Jeg vil hellere have, at hun er på mobbernes side end de mobbede." Nogle mennesker mener, at det at ydmyge et barn foran dets jævnaldrende risikerer at forværre tingene ved at gøre dem til et offer.

Kan alle reaktionerne forstås?

Denne debat rejser et følsomt spørgsmål: hvordan bør forældre reagere på mobning begået af deres børn? Grænsen mellem uddannelse, fasthed og venlighed er tynd. Selvom denne mors tilgang har den fordel, at den ikke tier om alvorlige hændelser, fremhæver den også den følsomhed, der kræves for at korrigere adfærd uden at forårsage skade.

Historien om denne mor og hendes datter afslører en dyb uro omkring kampen mod mobning i skolen i Frankrig. Skal vi iværksætte strenge straffe for at gøre en forskel, eller skal vi prioritere at lytte og mægle? Debatten er fortsat åben, men én ting er sikkert: i et samfund, hvor mobning kræver mange ofre hvert år, er det fortsat vigtigt at anerkende og håndtere problemet – selvom metoderne fortsat er splittende.