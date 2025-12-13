Det er sætninger, man aldrig bør sige til børn i juletiden.

Når højtiderne nærmer sig, bukker mange voksne under for fristelsen til at bruge julemanden som et forhandlingskort for at få god opførsel fra deres børn. Men ifølge familiepsykoterapeut Fiona Yassin kan denne type snak efterlade varige ar i små børns sind. Her er et hurtigt overblik over sætninger, man skal undgå, og hvorfor de bør forvises, hvis man vil beskytte sine børns velbefindende.

"Du bliver sat på listen over uartige, hvis du ikke opfører dig ordentligt."

Det er en klassisk juleforberedelse, men Fiona Yassin advarer imod det: det kan forårsage angst, især hos børn, der allerede har psykologiske sårbarheder. At forbinde adfærd med frygt ( "du bliver straffet", "du får ingen gaver" ) lærer faktisk børn, at de er "bedre", når de er gode - og derfor "dårligere", når de ikke er det. Faren: de kan fejlagtigt tro, at deres kærlighed eller værd er betinget af deres adfærd. Og denne overbevisning kan blive dybt rodfæstet.

"Julemanden holder øje med dig, vær opmærksom."

En subtil, men lige så angstfremkaldende variation. Barnet kan føle sig konstant overvåget og dømt, selv i tilsyneladende ubetydelige øjeblikke. Denne forestillede overvågning kan generere stress og endda forhindre barnet i at handle spontant. Julen bør helst være et rum med glæde og frihed, ikke et sted med konstant kontrol.

"Giv et kys/kram til…"

Selvom det kan virke harmløst, kan det at insistere på, at et barn kysser eller krammer nogen – en bedsteforælder, tante, ven osv. – underminere barnets evne til at respektere sin egen krop og samtykke. Barnet lærer, at dets krop ikke helt tilhører det, at det skal "adlyde" voksnes forventninger til hengivenhed. I det lange løb kan dette påvirke dets forståelse af grænser og ret til personlig plads – essentielle lektioner for dets personlige udvikling.

"Jeg fortjener endnu et stykke dessert."

Under feriemåltider er det almindeligt, at en voksen tilfældigt siger: " Jeg fortjener lidt ekstra" eller "Jeg har fortjent denne dessert." Ifølge eksperten sender denne type formulering et farligt implicit budskab. Det antyder, at nydelse – i dette tilfælde glæden ved at spise – skal "fortjenes". For et barn kan dette indgyde ideen om, at det at spise eller opleve nydelse er betinget, hvilket bidrager til at etablere, bevidst eller ubevidst, et skyldbetynget eller negativt forhold til mad. I det lange løb risikerer dette at fremme spiseforstyrrelser eller et usundt forhold til nydelse og kroppen.

"Gør bedstemor en tjeneste, spis din tallerken færdig."

Under dække af høflighed og gode intentioner lærer denne sætning børn at ignorere deres indre fornemmelser – sult, mæthed – for at imødekomme andres forventninger. Dette kan sløre deres evne til at lytte til deres krop og forstærke ideen om, at det at behage voksne har forrang frem for deres egne følelser. Opmuntring, ja. Tvang, nej. Kropslig autonomi udvikles også ved bordet.

"Er du klar over, hvor heldig du er? Der er børn, som ingenting har."

Selvom det er motiveret af et ønske om at udvide et barns horisont, minimerer denne sætning deres følelser. Den lærer dem, at det er illegitimt at føle frustration eller skuffelse. Men sammenligning får ikke en følelse til at forsvinde; den dæmper den. At anerkende et barns følelser er altid mere konstruktivt.

"Smil lidt, det er jo jul trods alt."

Selv ved juletid har et barn ret til at være træt, ked af det eller blot roligt. At påtvinge dem en "korrekt" følelse er det samme som at benægte, hvad de virkelig føler. At tillade alle følelser, inklusive de mindre glædelige, bidrager til en sund følelsesmæssig udvikling.

"Vi har spændt livremmen ind for at behage dig."

Med de stigende leveomkostninger kan denne udtalelse virke ærlig, men for et barn kan den forårsage stress og skyldfølelse. Når en gave præsenteres som et "familieoffer", kan barnet forbinde sin egen lykke eller ønsker med begrænsninger eller endda uretfærdighed – en foruroligende følelse, når man fejrer jul, en tid, der formodes at være festlig og glædelig.

Hvorfor er det vigtigt at gentænke disse reflekser?

Disse sætninger kan virke harmløse, eller endda brugt i en humoristisk tone eller som en tradition, men ifølge familiepsykoterapeut Fiona Yassin har de potentiale til at have en varig indflydelse på selvværd, forholdet til mad, følelsen af tryghed og tillid i familien eller endda bevidstheden om respekt og kropsligt samtykke.

Hvis du nogensinde har ytret en af disse sætninger, så gå ikke i panik. Målet er ikke perfektion, men bevidsthed. At justere dit sprog betyder at tilbyde børn et roligere, mere respektfuldt og mere trygt miljø. Julen behøver ikke at være perfekt for at være magisk; frem for alt skal den være blid. Ved at vælge positive, opmuntrende og respektfulde ord giver du meget mere end gaver: du tilbyder et solidt følelsesmæssigt fundament, en sund forbindelse til kroppen, til mad, til følelser og til sig selv. Og det er en gave, der varer langt ud over den 25. december.

Nogle tips til at holde julemagien i live, uden stress eller skyldfølelse

Foretræk anmodninger om samarbejde frem for trusler: "Kan du hjælpe med at pynte træet?" i stedet for "Hvis du ikke gør det, kommer julemanden ikke."

Anerkend positiv adfærd uden at gøre det til et spørgsmål om fortjeneste knyttet til gaver - sig "Jeg kan godt lide det, når du hjælper mig, tak" i stedet for "hvis du er god, får du en gave" .

Tal om penge og budgetter, når barnet er gammelt nok til at forstå, men uden at belaste det psykologisk.

Respekter børns kroppe, deres ret til at sige nej, selv til et kram eller et kys – lær dem samtykke fra en helt ung alder.

Kort sagt er juletiden rig på følelser, magi og traditioner. Denne festlige tid bør ikke være synonym med stress, skyldfølelse eller psykisk pres. Ved at vælge venlige ord, fulde af respekt og blidhed, tilbyder du dine børn meget mere end en materiel gave: du indgyder dem en følelse af tryghed, selvtillid og en tro på deres eget værd. På denne måde kan julen forblive en varm og glædelig tid.