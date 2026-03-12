"Jeg er udmattet uden grund"-syndromet: hvordan marts ændrer vores rytmer

Du sover godt, din kalender er ikke mere travl end normalt ... og alligevel føler du dig træt. Hvis denne følelse lyder bekendt i marts, er du ikke alene. Dette energifald, som ofte nævnes i slutningen af vinteren, svarer faktisk til en tilpasningsperiode for kroppen.

En overgangsperiode for kroppen

Marts markerer et afgørende øjeblik mellem to årstider. Efter flere vintermåneder skal din krop gradvist tilpasse sig et skiftende miljø: dagene bliver længere, temperaturerne ændrer sig, og naturligt lys bliver mere til stede.

Disse ændringer kan virke subtile, men de kræver faktisk, at din krop tilpasser sig. Ligesom en motor, der genstarter blidt efter en lang pause, justerer din krop sine indstillinger. I denne overgangsfase oplever nogle mennesker usædvanlig træthed, en følelse af sløvhed eller mangel på energi. Dette er helt normalt: din biologiske rytme er simpelthen ved at omkalibrere.

Lys, lederen af dit indre ur

En af hovedfaktorerne bag denne sæsonbestemte træthed er naturligt lys. Det spiller en afgørende rolle i funktionen af dit biologiske ur, også kendt som din døgnrytme. Når dagene bliver længere om foråret, skal din krop justere sin produktion af visse hormoner. Et af de vigtigste er melatonin, hormonet der regulerer søvn.

Om vinteren fremmer lave lysniveauer øget melatoninproduktion. Når lyset pludselig øges om foråret, har din krop brug for at genoprette balancen i denne mekanisme. Denne justering kan midlertidigt forstyrre din søvn-vågenhedscyklus. Som følge heraf kan du føle dig lav på energi, selv efter en god nats søvn.

Vinteren efterlader sig sommetider spor

Vinterens afslutning kan også påvirke dit energiniveau af andre årsager. I de koldere måneder ændrer livsstilsvaner sig ofte: mindre lys, mere tid indendørs og nogle gange mindre fysisk aktivitet. Soleksponering spiller for eksempel en vigtig rolle i at opretholde visse kropslige balancer. Efter flere måneder med lave lysniveauer kan din krop have brug for tid til at tilpasse sig en mere dynamisk rytme.

Nogle forskere omtaler dette som sæsonbestemt træthed . Det er ikke et problem med motivation eller mangel på viljestyrke: din krop går simpelthen igennem en tilpasningsperiode. Din krop er ikke "bagud i forhold til tidsplanen". Den udvikler sig i sit eget tempo.

Tidsskiftet, en lille, diskret forstyrrende faktor

Som om denne overgang ikke var nok, forstyrrer et andet element nogle gange balancen: skiftet til sommertid, normalt i slutningen af marts. Denne times skift kan virke minimalt, men det ændrer det indre ur en smule. Selv en så lille ændring kan påvirke søvnkvaliteten i et par dage. Nogle mennesker oplever derefter øget døsighed, træthed eller koncentrationsbesvær. Den gode nyhed: kroppen tilpasser sig normalt hurtigt.

Et par trin til at genvinde din energi

For at støtte din krop gennem denne overgang kan et par enkle vaner gøre hele forskellen.

Naturligt lys som det første om morgenen hjælper dit biologiske ur med at synkronisere. En kort morgentur eller morgenmad nær et lyst vindue kan allerede understøtte denne balance.

At opretholde en regelmæssig søvnplan hjælper også kroppen med at genvinde en stabil rytme. Moderat fysisk aktivitet kan også øge energiniveauet og forbedre søvnkvaliteten.

Endelig hjælper en varieret og afbalanceret kost kroppen med at genopbygge sine ressourcer efter vinteren.

Kort sagt, hvis du føler dig træt i marts, er der ingen grund til at have dårlig samvittighed. Denne følelse er almindelig og i de fleste tilfælde midlertidig. Din krop går simpelthen gnidningsløst fra vinter til forår. Og ligesom enhver levende organisme fortjener den den tid og opmærksomhed, den har brug for, for at genvinde sin styrke.