Er denne afslappende stilling, som er blevet populær på TikTok, virkelig egnet til alle?

Liggende på ryggen med benene lodret op ad en væg: "Viparita Karani"-posituren har fået millioner af visninger på TikTok. Præsenteret som "en hurtig modgift mod stress og tunge ben", virker den enkel, tilgængelig og næsten magisk: men er den virkelig egnet til alle kropstyper og alle helbredstilstande?

En yogastilling der gik viralt

Viparita Karani, bogstaveligt talt "benene mod væggen", er en stilling fra traditionel yoga. Det er en blid inversion: du ligger på ryggen og placerer dine ben over hjertehøjde, hvilende mod en væg. I modsætning til mere tekniske stillinger som skulderstand, betragtes denne som passiv og mere tilgængelig.

På sociale medier beskrives det ofte som et essentielt velværeritual. Ti minutter om dagen er angiveligt nok, ifølge nogle videoer, til at øge blodcirkulationen, afspænde nervesystemet og give en øjeblikkelig følelse af lethed. Billedet er tiltalende: dig, din måtte, en væg og et øjeblik til at genoprette forbindelsen til din krop.

Et boost til tunge ben

Fra et fysiologisk synspunkt er ideen ikke absurd. Ved at løfte benene bruger du tyngdekraften til at fremme venøs tilbagestrømning, det vil sige blodstrømmen tilbage til hjertet. Efter en lang dag stående eller siddende kan dette midlertidigt reducere hævelse og ubehag.

Medicinske institutioner som Cleveland Clinic påpeger, at det at løfte benene midlertidigt kan lindre følelsen af tunge ben. Dette er dog en komfortforanstaltning, ikke en medicinsk behandling. Holdningen kan give en behagelig fornemmelse, men den erstatter ikke behandling af vedvarende kredsløbsproblemer. Din krop sætter nogle gange pris på disse simple pauser. At give den et par minutter at ligge ned kan gøre en forskel.

Den virkelige hemmelighed: vejrtrækning

"Wow"-effekten, der ofte rapporteres efter denne stilling, kommer ikke udelukkende fra benpositionen. Den er i høj grad knyttet til den kontekst, hvori du praktiserer den: ro, stilhed, dyb vejrtrækning.

Langsom, kontrolleret vejrtrækning aktiverer det parasympatiske nervesystem, som er ansvarlig for afslapning. Forskning rapporteret af American Psychological Association viser , at dybe vejrtrækningsøvelser kan reducere stress og fremme ro.

Med andre ord er det måske ikke bare væggen, der får dig til at slappe af, men handlingen med at give dig selv et øjebliks bevidst pause. Stillingen bliver derefter en beroligende ramme for at sætte farten ned, lytte til dit åndedræt og give slip på spændinger.

En holdning, der ikke passer til alle

Trods sin tilsyneladende blide virkning er Viparita Karani stadig en inversion. Og inversioner, selv små, anbefales ikke til alle. Visse inverterede positioner kan midlertidigt øge det intraokulære tryk.

Personer, der lider af grøn stær, bør derfor for eksempel undgå denne type stilling eller søge lægehjælp.

Ligeledes er det bedst at konsultere en sundhedsperson, før man praktiserer regelmæssigt, i tilfælde af ukontrolleret hypertension, hjertesygdom eller livmoderhalsproblemer.

Hvis du oplever ubehag, usædvanligt tryk i hovedet, nakkesmerter eller svimmelhed, så ignorer ikke disse tegn. Din krop prøver at fortælle dig noget: at lytte til den er en handling af selvrespekt.

Kort sagt kan "benene op ad væggen"-stillingen være et lille ritual til at lette belastningen på dine ben og berolige dit sind. Men ligesom enhver wellness-praksis, der er populær online, fortjener den at blive betragtet i sin kontekst. Hvad der virker for én person, virker ikke nødvendigvis for en anden. I stedet for blindt at følge en trend, så tilpas den til dine egne behov. Hvis denne stilling får dig til at føle dig godt tilpas, og dit helbred tillader det, så nyd den fuldt ud. Ellers er der utallige andre måder at passe på dig selv på.