Denne mindre kendte nerve, der hjælper kroppen med at finde ro igen

Når vi taler om sindsro, tænker vi spontant på meditationssessioner i lotusstilling, gongbade eller genoprettende gåture i skoven, ikke på at spille harpe med vores nerver. Alligevel huser menneskekroppen et utroligt nervenetværk, og på dette indre kort er der en nerve, der styrer vores velbefindende. Det er lidt ligesom en knap til at få adgang til fred.

Vagusnerven, i centrum for 2.0-diskussioner

Meditation er næsten blevet en obligatorisk praksis. Denne aktivitet, der er beregnet til at hjælpe os med at slappe af, føles næsten som en forpligtelse. Når vi lukker øjnene for lyden af primitiv musik, visualiserer vi vores endeløse to-do-liste i stedet for at projicere os selv ind i en slags hvid paradis befolket af vandfald. Langt fra at rense vores sind minder dette mellemspil os om alle vores forpligtelser. Vi føler, at vi spilder vores tid på skummåtten. Selvom meditation har beroligende fordele, føles det ofte som en sur pligt.

På sociale medier vrider selvudråbte spirituelle figurer sig ikke længere foran buddhistiske statuer eller brænder røgelse for at opnå den hellige tilstand af lyksalighed. De stimulerer deres vagusnerve, en del af kroppen, der engang kun var kendt af den videnskabelige elite eller medicinstuderende. Vores krop, med alle dens grene og mange nervebaner, er lige så kompleks som en elektronisk enhed. Den huser 31 bilaterale par af rygmarvsnerver, og i dette ultraforbundne system er vagusnerven på en måde vores "interne Wi-Fi". Specialister foretrækker et mere akademisk udtryk og sammenligner det med "informationsmotorvejen".

Vagusnerven løber gennem torsoen fra bunden af kraniet ned til tarmene. Den længste kranienerve passerer tæt på vitale organer som hjertet og lungerne. "Den er den primære drivkraft bag den parasympatiske 'hvile-fordøjelse-genopretning'-respons, der sender signaler gennem hele kroppen for at sænke hjertefrekvensen, starte fordøjelsen og reducere inflammation," forklarede Dr. Navaz Habib til Vogue . Det er den røde tråd i vores indre komfort og balance. Kroppen er som et stort kørekort, og der er stier, der let fører til ro.

Sådan stimulerer du vagusnerven

Det er ikke meningsfuldt at spille guitar på brystet for at forsøge at påvirke denne skjulte nerve. Da vagusnerven ikke er tilgængelig udefra, sker stimuleringen mere indirekte, gennem omveje. Mens sundhedspersonale og velhavende personer investerer i avancerede elektrostimulationsapparater, er aktivering af denne nerve, der fungerer som en følelsesregulator, fuldt ud muligt uden noget udstyr.

Vejrtrækning

Nogle gange føler vi, at vi holder vejret. Åndenød, overfladisk vejrtrækning, en følelse af kvælning. Stress forhindrer os i at få nok ilt, og i denne situation forbliver vagusnerven inaktiv. Gennem guidede hjertekohærensøvelser genvinder vi kontrollen over vores vejrtrækning. Det er ikke længere ribbenburet, der hæver sig, men mellemgulvet, der åbner sig.

Gurgling

Vi gør det normalt for at friske vores ånde op eller fjerne rester af tandpasta. Denne handling er dog også ordineret for at stimulere vagusnerven, som nogle gange kan være lidt træg. Hvorfor? Fordi den aktiverer de omkringliggende muskler og skaber en vis resonans. Hjernen opfatter til gengæld dette som en beroligende besked.

Summen

Du summer måske allerede i brusebadet uden at indse det, men den lille, kontinuerlige lyd, vi forbinder med dårligt sungne sange eller øjeblikke med kedsomhed, kan også bidrage til aktiveringen af vagusnerven. Princippet er simpelt: Vibrationerne, der produceres af summen, stimulerer indirekte bestemte områder, der er forbundet med dette berømte parasympatiske netværk. Et simpelt, langt "mmm", en melodi, der nynnes i bilen, eller et par minutters improviseret sang kan være nok til at skabe en følelse af ro.

Kolde bade

Tanken om at dykke ned i iskoldt vand, når man vågner, lyder ikke ligefrem som et løfte om lykke. Alligevel sværger tilhængere af kolde brusebade og nordiske bade til denne praksis. Det termiske chok, der påføres kroppen, siges at udløse en kaskade af fysiologiske reaktioner, der kan involvere vagusnerven. Når koldt vand kommer i kontakt med huden, skal kroppen hurtigt tilpasse sig. Vejrtrækningen ændrer sig, hjertefrekvensen justeres gradvist, og nervesystemet aktiveres.

Den visuelle forandring

Vores miljø påvirker vores nervesystem mere, end vi er klar over. At stirre altid på den samme skærm, den samme hvide væg eller det samme fluorescerende åbne kontorlandskab hjælper ikke nødvendigvis kroppen med at frigive spændinger. Omvendt kan det at udsætte dine øjne for naturlige landskaber, dagslys eller blot et sceneskift sende et sikkerhedssignal til hjernen. Nogle gange er det nok blot at kigge væk. "At flytte blikket mod et fjernt objekt får øjenmusklerne til at slappe af og signalerer dermed til hjernen, at der ikke er nogen umiddelbar trussel," tilføjer Dr. Habib.

Hvad denne praksis bringer ind i hverdagen

Stimulering af vagusnerven er hverken en magisk formel eller en øjeblikkelig genvej til perfekt sindsro. Målet er ikke at blive zen på alle tidspunkter eller aldrig at føle stress igen; det ville faktisk være menneskeligt urealistisk.

På den anden side kan det at tage vare på dette interne reguleringssystem hjælpe kroppen med lettere at genvinde balancen efter et tilbageslag, mental overbelastning eller en turbulent periode. Nogle mennesker beskriver mere afslappende søvn, roligere fordøjelse, en øget følelse af nærvær eller en forbedret evne til at falde til ro efter angstudbrud.

Menneskekroppen har endnu ikke afsløret alle sine vitalitetshemmeligheder. Vagusnerven, som nu har sin plads i wellnessritualer, kræver ikke utrolig logistik, blot en god forståelse af sig selv.