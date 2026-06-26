At lægge kolde kompresser i undertøjet: den uventede idé, som nogle kvinder tager til sig

Under denne hedebølge, der føles som en genindspilning af filmen "Groundhog Day", søger alle lindring fra varmen, hvad enten det er i supermarkedernes airconditionerede gange eller gennem en ventilator. Mens nogle sænker deres kropstemperatur med iskolde brusebade, placerer nogle kvinder isterninger et andet sted end på nakken eller i deres vinglas: i deres undertøj. Nej, dette er ikke moderne hekseri, og det er heller ikke resultatet af en eller anden usandsynlig teori fundet online. Denne tilsyneladende iskolde, ældgamle praksis har et meget seriøst navn: sitzbadet.

Sitzbadet, et mangeårigt ritual

Kulde er en del af mange wellness-rutiner og gør mere end blot at køle kroppen ned under hedebølger. Selvom det kan forårsage et par kuldegysninger og overraskelsesgisp, er det utroligt gavnligt for kroppen. Nogle kvinder dypper hovedet i skåle med iskoldt vand for at stramme deres hud op og stramme porerne, mens andre gør det for at stimulere deres vagusnerve . De, der er mindre følsomme over for kulde, afslutter deres brusebad med et iskoldt pust for at øge blodcirkulationen og går i seng med lette ben. Det er ikke tilfældigt, at atleter gennemgår kryoterapisessioner i kapsler ved -110°C.

Kulde er også nyttigt i undertøj. Selvom kvinder er mere fortrolige med varmeflasker end fryseposer under deres menstruation, ville de gøre klogt i at prøve at påføre noget koldt mellem benene. Og nej, dette er ikke en ny teknik til solo-ophidselse eller til at vække fornemmelser, der ligner dem, der udløses af vibrationer. Fordelen er en helt anden.

Sitzbadet, det officielle navn for denne usædvanlige praksis, involverer at påføre kulde på mellemkødet i 10 til 30 minutter hver dag for at sænke kropstemperaturen. Dette navn er misvisende, da sitzbadet ikke involverer håndvaske i naturlig størrelse, men blot en aftagelig pose, der ligner et hygiejnebind, der afgiver kulden. En nyere opfindelse af en meget ældre praksis. I Kina har sitzbadet været en del af kulturen i årtusinder. Kvinder i Riget i Midten plaskede sig selv med koldt vand fra mellemkødet til lysken.

Fordelene ved kulde på dette intime område

Mens den uforudsigelige kristen i Fifty Shades of Grey ruller en isterning ned ad sin partners krop, indtil det når det afgørende punkt, har sitzbadet et andet formål. Ifølge dets fortalere tjener sitzbadet primært til at regulere vores indre temperatur og dermed reducere inflammation i kroppen. I flere år har vores kropstemperatur svinget voldsomt og steget i takt med miljøet. Som flere undersøgelser viser, er vores kropstemperatur steget med seks tiendedele.

Sitzbadet siges at skabe et mini-termisk chok og en tilbagevenden til normalen gennem en slags kædereaktion. Andre nævnte fordele inkluderer effekter på immunsystemet, et energiboost og forbedret søvn. Sitzbadet kan også eliminere toksiner, lindre menstruationssmerter og endda forbedre fordøjelsen. Disse positive effekter blev dokumenteret af France Guillain, den førende figur inden for den franske praksis med sitzbadet, i hendes bog "The Sitz Bath: One Hundred Years After Louis Kuhne".

Hvad specialister mener om denne teknik

I denne kvælende varme, der får det til at føles som om, vi bor på den sydlige halvkugle, er det ret velkomment at forvandle sit undertøj til en isflage. Det er næsten mere effektivt end en ventilator eller en bærbar varmeovn, især på dette sted, der hurtigt ligner en sauna med det mindste længere stop på metrobænken.

Specialister er dog ikke overbeviste af denne tilgang, som de anser for at være empirisk. De dæmper metoden og påpeger, at ingen seriøs videnskabelig undersøgelse har undersøgt sitzbade. I mediet "Allô Docteur" minder Dr. Odile Bagot læserne om, at argumenterne for sitzbade aldrig er blevet bevist, undtagen gennem anekdotisk bevismateriale. "Den eneste medicinske fordel ved at påføre kulde på perineum kan være i tilfælde af betændelse i dette område (for eksempel efter en episiotomi, i nærvær af et hæmatom eller hæmorider)," skriver hun.

Mediet Dopamin Paris påpeger på sin side, at studier af kulde overser visse anatomiske realiteter hos kvinder, især hormoner, menstruationscyklussen og også nervesystemet, som er forskelligt struktureret. Selvom kulde bestemt kan forbedre den generelle sundhed, kan det nogle gange opfattes som en trussel af kroppen. Det er synonymt med stress og aktiverer "kamp eller flugt"-responsen.

Placebo eller ægte wellness-opdagelse, siddebadet har stadig sine mysterier. Men de, der har prøvet denne holistiske metode, har kun gode ting at sige. Måske er den bedste måde at finde ud af det på at prøve det selv, mens du har kølende undertøj på.