Hedebølge: den simple gestus med tungen, der hjælper med at køle ned

Hedebølgerne, der rammer store dele af Europa, synes uendelige. Og selvom denne trykkende varme fortsætter, kæmper kroppen med at tilpasse sig. For at køle ned vifter folk med vifter, laver ishalskæder og sprayer sig selv med tåge. Denne yogalærer har dog en anden, mere usædvanlig teknik: hun ruller med tungen for at kalibrere sin krop til stuetemperatur.

Sītali-vejrtrækning, en magisk formel til nedkøling

Hedebølgen er ubarmhjertig og får os til at føle, at vi er landet i filmen "Groundhog Day". Hver udflugt føles som en ildprøve. Asfalten er som brændende gløder, luften er mere kvælende end ørkenluft, og det mindste skridt forvandler vores kroppe til vandpytter. Denne varme er næsten apokalyptisk. Selv termometret har ikke længere nok tal til præcist at måle temperaturen i solen.

Nogle vælger at forblive indespærret i mørket, mens andre er tvunget til at trodse denne undertrykkende atmosfære for at gå på arbejde eller overholde aftaler. I dette vejr, der smelter plastikstole og er varmt nok til at stege et æg, længes kroppen efter at migrere til isflagene. Bortset fra at den nuværende teknologi endnu ikke tillader os at teleportere til et andet kontinent eller at låse os inde i en kryogen kapsel.

Så vi nøjes med det, vi har: bærbare ventilatorer, halsvarmere, der blæser kølig luft, spraytåber ... Hver eneste genstand, fra et papirmagasin til en mappe, bliver også til en improviseret ventilator. Indholdsskaberen @intuitibelle, som er et forbillede på visdom, har en ret speciel teknik til at sænke sin kropstemperatur. Hun laver, hvad der ligner en grimasse. Yogaentusiaster ved, at det er meget mere end et sjovt udtryk. Det er et effektivt "yogisk trick" med et navn: Sitali-vejrtrækning. Et sanskritudtryk, der bogstaveligt talt betyder "cool".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ariana ~ Funktionel Yoga & Mobilitet 🤸🏽‍♀️ (@intuitibelle)

En yoga-inspireret teknik, der er nem at reproducere

Du kan være sikker: du behøver ikke at være ekspert for at prøve denne type vejrtrækning, der føles som at have indbygget aircondition. Det er enklere end at lave en hovedstand eller kragestillingen. Du skal bare være fleksibel med din tunge for at prøve denne lille mundøvelse. "Du ruller med tungen, du inhalerer blidt ... og boom: super kølig luft kommer ind. Som en mini-ventilator i munden," forklarer skaberen af denne video.

Denne lette tungeforvridning, som nærmest var en udfordring i skolegården dengang, giver dig mulighed for at mærke frisk luft trænge ind i din krop. Det skaber en slags "passage". For at optimere denne bevægelse indånder du langsomt gennem dette rør dannet af din tunge, trækker tungen tilbage og lukker munden. Derefter udånder du blidt gennem næsen. Der er også en variation for folk, der aldrig har formået at krølle deres tunge på denne måde, og som tror, det er en gave fra naturen. Sådan gør du det for dem, der har siddet fast i en rille siden folkeskolen:

Læberne forbliver let adskilte.

Tænderne rører hinanden næsten

Vi indånder blidt gennem tænderne og frembringer en svag fløjtende lyd.

Pust derefter ud gennem næsen

Hvad det egentlig bringer kroppen

Det er svært at forestille sig at lave dette usædvanlige ansigtsudtryk i en overfyldt metro eller midt i en tæt menneskemængde. Man ville være bange for at ligne en komplet særling eller blive misforstået. Alligevel ville det være en skam at springe denne lille gestus over af frygt for at se latterlig ud eller blive dømt.

Bag denne udfordring i den tidlige barndom ligger frem for alt en terapeutisk grimasse, der giver dyb genklang i kroppen. "Det er en ældgammel pranayama, der hjælper med at sænke kropstemperaturen, berolige nerverne, lindre sindet (og stærke følelser) og forbedre fordøjelsen," forklarer denne coach og beviser, at fred hverken er en tabt illusion eller lokket af selvhjælpsbøger.

Udover at bringe vores indre barn frem, beviser denne lille tungebevægelse, hvor meget dette organ kan berolige kroppen. For at berolige vagusnerven stikker nogle wellness-specialister endda tungen ud dagligt. Det er et afslapningsritual blandt mange andre. Her er en god grund til at bruge tungen til noget andet end ferieselfies.