Sover lidt og holder sig i form: hvad DNA kunne forklare

Mens nogle mennesker har brug for at sove igennem natten og nyde uafbrudt hvile for at have det bedst muligt, kan du sove blot et par timer og have ubegrænset energi fra morgen til aften. Du har aldrig prøvet at sove længe, og du har ikke engang en søvngæld. Forskere mener, at dette er en gave (eller en byrde) fra genetik.

En genetisk mutation er ansvarlig

Dine venner og familie ser dig som en alien og har mistanke om, at du tager det modsatte af sovepiller. De har brug for fem vækkeurer for at komme ud af sengen og stønner irriteret ved hver ringning . De sover til daggry og får den samme mængde søvn som teenagere i vækst. Hvis de skulle blive reinkarneret, ville de utvivlsomt tage form af murmeldyr.

Mens alle andre snorker, har du allerede travlt med din dag og dine gøremål. Du vågner ved daggry, før solen overhovedet står op, og du har ikke en eneste mørk ring under øjnene. Langt fra at være søvnig eller tåget i hovedet , er du fuldt ud klar til at gå en vandretur eller løbe et maraton.

Du har allerede prøvet at sove længere, i det mindste for at følge lægernes anbefalinger, men uden held. Det er nærmest tortur at vente på madrassen og håbe på, at Morpheus fanger dig. Denne natlige modstand har dog sine fordele. Du kommer dig meget let over en søvnløs nat og vågner regelmæssigt før dit vækkeur, mens andre knap kan holde sig vågne på trods af en kop kaffe .

Og denne egenskab, som hjalp dig meget i dine studieår og universitetsaftener, er en sjældenhed. Du tilhører den meget lille procentdel (mellem 1 og 3%) af mennesker, der kun har brug for seks timers søvn eller mindre. I det videnskabelige samfund har du endda et øgenavn: "kortsoverne". Årsagen til denne forskel? En genetisk mutation.

For meget søvn dræber søvnen

Vi hører ofte, at man absolut har brug for otte timers søvn om natten for at være sund ... men virkeligheden er lidt mere nuanceret. Forskere har opdaget, at nogle mennesker er naturligt programmeret til at sove mindre og stadig have det helt fint. Dette forklarer, hvorfor du er lige så livlig som et insekt, mens andre halter.

Dr. Ying-Hui Fu og hans team har identificeret sjældne genetiske mutationer, der påvirker vores indre ur, den såkaldte døgnrytme. For eksempel har nogle mennesker en variation af et gen, der gør det muligt for dem at fungere perfekt på bare seks timers søvn uden træthed eller nogen negativ indvirkning på deres helbred. Andre, endnu sjældnere, kan endda klare sig med bare fire timer om natten.

Men vær advaret: disse tilfælde er fortsat usædvanlige. Selv om mange mennesker sover lidt, betyder det ikke nødvendigvis, at de slipper uskadt. For langt de fleste af os er det ikke uden konsekvenser at reducere vores søvntid, selvom vi føler, at vi "klarer os".

Disse oplysninger bør ikke generaliseres.

Selvom nogle mennesker tilsyneladende har en naturlig evne til at stå tidligt op uden at lide resten af dagen, er dette stadig undtagelsen. Det er en superkraft i menneskekroppen, men det er langt fra normen. Du kan være et "morgenmenneske", men falde i søvn under eftermiddagens sæbeopera eller vise tegn på døsighed ved dit skrivebord.

I et samfund, der betragter sent stående som dovne og roser "mirakelmorgener" - de "wellness"-rutiner, der begynder ved daggry - føler vi os næsten skyldige over at stå op klokken otte. For at efterkomme dette krav, som ikke gavner natteravne, pålægger vi os selv en rytme og betjener vores kroppe, selvom de nogle gange allerede er overbelastede. Det er vores "overlevelses"-tilstand , der får os til at tro, at vi er "naturkræfter".

Middagstræthed, irritabilitet, koncentrationsbesvær eller ukontrollerbar trang: Vores kroppe prøver at fortælle os noget, men vi er nødt til at lytte. Selv dem, der ikke har brug for meget søvn, bør være opmærksomme på disse indikatorer for at undgå at forveksle flygtig energi med varig balance. I stedet for at forsøge at kopiere idealiserede rutiner er målet at finde vores egen rytme – den, der giver os mulighed for at stå op uden at kæmpe, komme igennem dagen uden at udmatte os selv og falde i søvn med det samme.