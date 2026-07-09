Takket være et specifikt gen er nogle mennesker mindre tilbøjelige til at lugte sved.

Hvad nu hvis vores tilbøjelighed til at udsende kropslugt delvist skyldtes vores genetiske sammensætning? I flere år har forskningen fokuseret på et specifikt gen, kaldet ABCC11, som påvirker, hvordan sved under armene opfattes. Ifølge tilgængelige undersøgelser bærer nogle mennesker en variant af dette gen, der gør dem betydeligt mindre tilbøjelige til kropslugt.

Et gen ved navn ABCC11

Ifølge Medical News Today koder ABCC11-genet for et transportprotein, en slags "pumpe", der er ansvarlig for at flytte bestemte molekyler på tværs af cellemembraner. En punktvariation i DNA, en mutation kaldet 538G>A, kan gøre denne pumpe inaktiv. Personer, der arver denne inaktive version på begge kopier af genet (den såkaldte "AA"-genotype), producerer meget lidt af de lugtfremkaldende forbindelser. Omvendt er den aktive, dominerende version, med kun én kopi til stede, tilstrækkelig til at generere lugtende sved.

Hvorfor lugter sved til sidst?

I modsætning til hvad mange tror, er sved i sig selv stort set lugtfri. Lugt opstår, når bakterier, der naturligt findes på huden, nedbryder visse forbindelser i den sved, der produceres af apokrine kirtler, især dem, der er placeret under armhulerne. ABCC11-genet spiller en nøglerolle i denne proces: det deltager i transporten af forløbermolekyler til huden, som bakterier derefter omdanner til lugtfremkaldende forbindelser, især thioler. Når dette protein er inaktivt, transporteres disse forløbere ikke længere: de ansvarlige bakterier har mindre råmateriale til rådighed, og lugten reduceres betydeligt.

En variant, der er meget ujævnt fordelt

Som forklaret i et studie offentliggjort i Journal of Investigative Dermatology , varierer hyppigheden af denne variant betydeligt mellem forskellige befolkningsgrupper. Flere undersøgelser anslår, at den rammer 80 til 95% af befolkninger af østasiatisk afstamning, mens den fortsat er sjælden og forekommer hos omkring 0 til 3% i befolkninger af europæisk eller afrikansk oprindelse. Blandt østasiatiske grupper synes koreanere at have den højeste prævalens. Denne kontrasterende fordeling fascinerer forskere, der foreslår hypotesen om selektion under menneskelig evolution, selvom ingen forklaring endnu har nået universel konsensus.

Et spor i ørevoksen

Overraskende nok bestemmer dette samme gen også typen af ørevoks. Den inaktive version ("AA") er generelt forbundet med tørt, klart ørevoks, mens den aktive version er knyttet til fugtigt ørevoks. Observation af din ørevoks kan derfor give en indikation, om end omtrentlig, af hvilken variant du bærer. For at få et pålideligt svar kan kun genetisk testning identificere den nøjagtige genotype.

Genetik forklarer ikke alt: kost, hygiejne, stress og selv hudens bakterieflora påvirker også kropslugt. Men ABCC11-genet demonstrerer, hvordan en minimal ændring i DNA kan have håndgribelige, hverdagslige effekter. For mennesker, der bærer den inaktive version, bliver brugen af deodorant i teorien næsten unødvendig. Denne ejendommelighed minder os om, at bag vores mest almindelige forskelle gemmer der sig nogle gange komplekse evolutionære historier.