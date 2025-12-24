Føler du dig svimmel, når du ser på himlen? Dette er ikke ubetydeligt.

Har du nogensinde oplevet fornemmelsen af, at verden begynder at dreje rundt, blot ved at kigge op på himlen eller ligge dig ned i sengen? Denne type svimmelhed, ofte kortvarig, men desorienterende, kan være et tegn på en almindelig tilstand: benign paroxysmal positionsvertigo eller BPPV. Selvom det kan være alarmerende, er dette fænomen godartet og behandlingsbart, forudsat at det er ordentligt forstået.

Når dit hoved drejer rundt af sig selv

BPPV opstår, når der opstår en lille ubalance i det indre øre, vores primære balancecenter. Specifikt bevæger små calciumkrystaller (otolitter), der normalt er placeret i et bestemt område, sig ind i en kanal, hvor de ikke burde være.

Resultatet: Ved hver hurtig hovedbevægelse – at kigge op, bøje sig eller vende sig i sengen – stimulerer disse krystaller balancesystemet forkert, hvilket giver hjernen et falsk indtryk af bevægelse. Dette kan skabe en fornemmelse af, at rummet snurrer rundt; denne svimmelhed varer normalt mindre end et minut og ledsages ofte af kvalme, svedtendens eller en følelse af at svæve.

En almindelig lidelse, især med alderen

BPPV rammer cirka hver anden person i løbet af deres levetid, og hyppigheden stiger med alderen. Det kan udvikle sig efter en øreinfektion, hovedskade, D-vitaminmangel eller simpelthen over tid. Visse tilstande øger risikoen: diabetes, osteoporose eller langvarig immobilitet (efter operation eller lang rekonvalescens).

Hvordan genkender man BPPV?

Her er de typiske tegn:

En kort fornemmelse af, at verden drejer rundt, forårsaget af en bevægelse af hovedet.

Svimmelhed, der forsvinder efter et par sekunder eller minutter.

Ingen høretab, hovedpine eller taleproblemer.

Hvis disse kriterier stemmer overens med din erfaring, er det sandsynligvis et tilfælde af BPPV (åndedræt-lunge-positiv-verbal-sløvhed). Men hvis svimmelheden er konstant, ledsaget af synsproblemer, talevanskeligheder eller følelsesløshed, bør du kontakte en læge.

Effektive manøvrer til at afhjælpe ham

I de fleste tilfælde behandles vestibulært posturalt ødem (VPE) med simple repositioneringsmanøvrer udført af en vestibulær fysioterapeut eller en ØNH-specialist. Disse præcise bevægelser gør det muligt at sætte krystallerne tilbage på plads og reducerer hurtigt symptomerne. I dagene efter manøvren anbefales det at fortsætte med at bevæge sig normalt og undgå at holde hovedet stille af frygt for en ny episode – fordi det netop er bevægelse, der omtræner balancesystemet.

Hvornår skal man konsultere en læge?

Selvom vestibulær dysforisk lidelse (VDD) er godartet, er det bedst at konsultere en professionel. Hvis du er i tvivl, kan vestibulær rehabilitering eller en medicinsk evaluering bekræfte diagnosen og skræddersy behandlingen. Og den gode nyhed er: de fleste vender tilbage til et helt normalt liv efter behandlingen.

Kort sagt, den svimmelhed, du føler, når du kigger op eller ligger ned, er ikke nødvendigvis indbildt: det kan være en almindelig lidelse i det indre øre. Selvom det kan være skræmmende i starten, er godartet positionsvertigo (BPPV) meget behandlingsbar, ofte uden medicin. Så hvis det at se på himlen får dit hoved til at snurre – bogstaveligt talt – er det bedst at fortælle det til din læge i stedet for at ignorere det.