Hvorfor tyr flere og flere amerikanske kvinder til testosteron?

Velvære
Clelia Campardon
I dag dukker et overraskende fænomen op inden for kvinders sundhed: flere og flere amerikanske kvinder udforsker testosteron for at genvinde energi, lyst og vitalitet. Drevet af videnskabelig nysgerrighed og et ønske om at genvinde deres kroppe fortsætter denne tendens med at vokse og udfordrer forudfattede meninger om hormoner og aldring.

Et hormonelt fald, der starter i trediverne

Fra omkring trediveårsalderen begynder den kvindelige krop naturligt at producere mindre testosteron, et hormon der ofte forbindes med mænd, men som er essentielt for kvinders fysiske styrke og libido. Efter overgangsalderen accelererer dette fald, og mange kvinder oplever derefter vedvarende træthed, tab af seksuel lyst eller nedsat muskelmasse. For mange er disse symptomer ikke uundgåelige, men et signal om at handle.

Det er i denne sammenhæng, at nogle amerikanske klinikker , herunder online klinikker, har oplevet en stigning i konsultationer fra kvinder. Disse patienter søger, ligesom mandlige biohackere, at optimere deres vitalitet og vælger testosterongeler eller -injektioner, nogle gange uden for deres traditionelle markedsindikationer. Ideen: at genvinde varig energi og en fornyet sexlyst.

Håndgribelige fordele for lyst og energi

Studier viser, at moderate doser testosteron kan forbedre libido betydeligt hos kvinder med HSDD (hypoaktiv seksuel lystforstyrrelse). Brugere rapporterer øget tilfredshed med deres seksuelle forhold, forbedret orgasmisk respons og generel fornyet vitalitet.

Mange patienter rapporterer også et boost af energi, et mere stabilt humør og en øget evne til at opretholde eller udvikle muskelmasse, selv efter intense dage med en kombination af arbejde, familie og socialt liv. Effekten på det generelle velvære er derfor dobbelt: både krop og sind drager fordel af et reelt boost.

Biohacking af kvinder

Denne tendens er en del af en bredere "biohacking"-bevægelse tilpasset kvinders cyklusser. Nogle kvinder kombinerer testosteron med praksisser som let periodisk faste, faseopdelt træning eller optimerede restitutionsrutiner for at bekæmpe samfundsmæssig udbrændthed. Specialiserede influencere og podcastere populariserer disse tilgange og lover mental klarhed, udholdenhed og lang levetid. I nogle tilfælde nærmer doseringerne sig dem, der anvendes til unge mænd, men altid under lægeligt tilsyn i håb om at opnå synlige og hurtige resultater.

Bivirkninger og forholdsregler

Denne praksis er selvfølgelig ikke uden risici. Akne, øget hårvækst, en dybere stemme og klitorishypertrofi er blandt de mulige bivirkninger, og nogle kan være irreversible ved høje doser. Eksperter understreger også manglen på langsigtede data vedrørende knogle- og kardiovaskulær sundhed. Selv-ordination via med-spaer uden grundig gynækologisk overvågning frarådes kraftigt, og de fleste forsikringsselskaber nægter at dække disse off-label behandlinger.

I sidste ende udfordrer denne tendens, sammenlignet med de "mandlige terapier", der har været godkendt i årtier, kønsnormer inden for medicin og kan bane vejen for forskning specifikt dedikeret til kvinders behov.

Som kandidat fra Sciences Po har jeg en ægte passion for kulturelle emner og sociale spørgsmål.
