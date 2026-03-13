I brystkræftforskning kan katte give værdifuld indsigt.

Trods store videnskabelige fremskridt er brystkræft fortsat en af de dødeligste kræftformer for kvinder. Mens kunstig intelligens hjælper med at fremme forskningen i denne lumske sygdom og forfine screeningsmetoder, er robotter ikke den eneste kilde til håb. Katte kan også bidrage, og ikke kun ved at give deres trøstende spinden.

Katte, uventede allierede i kampen mod brystkræft

I løbet af tredive år er antallet af nye tilfælde af brystkræft hos kvinder næsten fordoblet. I dag er lægevidenskaben bedre rustet, især siden AI's meteoragtige fremgang. AI, der nogle gange kritiseres og sjældent roses, kan meget vel transformere plejen af de 2 millioner kvinder, der diagnosticeres hvert år på verdensplan. BH'er, der er i stand til at detektere kræftceller ved hjælp af simple sensorer, mere sofistikeret fortolkning af medicinske billeder, kraftfulde algoritmer til at forudsige risikoen for tilbagefald – det er mere end lovende og varsler medicinske innovationer til gavn for offentligheden.

Mens kunstig intelligens alene repræsenterer en ædel revolution inden for behandling af brystkræft, har katte også en rolle at spille i denne kamp, som tager form af et lyserødt bånd. Langt mere end blot følelsesmæssig støtte, der gives ved at kramme patienter og introducere dem til spindeterapi, er disse katte med deres smittende ro sande inspirationskilder inden for onkologi. Nej, de er ikke blot naturlige stresslindrende, men fuldgyldige hovedpersoner. Og yderst pålidelige analytiske værktøjer.

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Science , udført af eksperter i veterinær- og humanmedicin, trak paralleller mellem katte og mennesker. Resultaterne? Katte lever, ligesom hunde, i det samme miljø som os. De er udsat for forurening og passiv rygning og lider af de samme sygdomme som os. Selvom det siges, at katte har ni liv, er de ikke altid på toppen af deres helbred. De oplever også den invaliderende træthed, der følger med kræft, virkningerne af diabetes og de lammende smerter ved gigt.

Katte, fremragende emner til analyse

Fra dette perspektiv er der ingen tvivl om at behandle katte som blotte marsvin eller omdanne dem til laboratorierotter. Tilgangen er langt mere empatisk og human. Louise van der Weyden, som ledede denne oplysende undersøgelse, og hendes kolleger undersøgte prøver af kræftsvulster fra næsten 500 huskatte.

Alle disse firbenede ledsagere kom fra fem lande og led af 13 forskellige kræftformer. Konklusionen: Mennesker stammer måske fra aber, men de deler også ubestridelige ligheder med katte. Det er, hvad denne undersøgelse afslører.

Kræft opstår, når cellers DNA undergår mutationer (ændringer i gener). Forskere har derfor undersøgt DNA'et fra kræftceller hos katte for at se, om disse mutationer ligner dem, der findes hos mennesker. De opdagede, at nogle mutationer er de samme hos katte og mennesker, især i tilfælde af brystkræft. For eksempel var et gen kaldet FBXW7 ændret i mere end halvdelen af de undersøgte brysttumorer hos katte. Humanmedicinen er allerede bekendt med dette gen.

En behandling, der allerede testes på katte

Selvom BRCA1-genmutationen blev populariseret af Angelina Jolie, er den genetiske mutation FBXW7 stadig sjælden hos kvinder. Men selvom den rammer en lille procentdel af dem med tilstanden, repræsenterer denne videnskabelige opdagelse et stort gennembrud. Den kan føre til nye, mere målrettede og effektive behandlinger. Faktisk drager katte allerede fordel af disse fremskridt. Dyrlæger bruger specifikke lægemidler til at behandle sygdommen.

Mens videnskaben i lang tid simulerede sygdomme på raske mus for at teste behandlinger, trænes de nu under virkelige forhold på katte, der lider af kræftens plage. Dyrevelfærd er ikke længere en mulighed, men en prioritet. Dette studie er derfor gavnligt for både vores kattevenner og for kvinder.

Medicinen hylder ikke katte for deres silkeagtige pels og charmerende ansigter. De bidrager ubevidst til en bedre forståelse af brystkræft. Fremtidens helte har ikke kun leddelte arme og en maskine som hjerte; de har også knurhår og en forkærlighed for papkasser.