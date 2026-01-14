Tager du varme brusebade om vinteren? Her er hvad du behøver at vide

Om vinteren er vandet, der kommer ud af dit brusehoved, brændende varmt, hvilket lindrer eventuelle kuldegysninger, du har følt i løbet af dagen. I de køligere måneder bliver brusebadet næsten som en sauna, så meget at der stiger damp op fra bruseren. Det er dog ikke nødvendigvis så gavnligt at tage varme brusebade, når det er koldt, for at hæve din kropstemperatur.

Varme brusebade, en kilde til komfort om vinteren

Når kulden sætter ind, har vi flere muligheder: pakke os ind i et tykt tæppe, sidde ved ilden eller slappe af under et varmt brusebad. Efter en dag med kuldegysninger og trodsede polarvinde dykker vi hovedkulds ned i bruseren og skaber et improviseret dampbad på badeværelset.

Midt i en hedebølge søger vi kølighed under brusehovedet og tolererer let en iskold byge, men om vinteren skynder vi os at varme os op i brusebadet. Vi skruer op for temperaturen, selvom det betyder, at vandregningen stiger lidt. Under påvirkning af varme slapper musklerne af, spændinger letter , og problemer skylles væk. Men selvom varme ofte ordineres til at lindre smerter og afspænde kroppen, er varme brusebade en slags undtagelse fra reglen.

De er ikke dårlige i sig selv, forudsat at de forbliver lejlighedsvise. At tage varme brusebade om vinteren er en oplevelse af uovertruffen lykke. Varmt vand fungerer som en "pause"-knap for nervesystemet. Det udvider blodkarrene, afslapper musklerne og stimulerer blodcirkulationen. Som et resultat modtager hjernen en besked om sikkerhed. Den termiske kontrast til omverdenen er dog så stærk, at den kan "chokere" kroppen og trætte den i stedet for blot at afslappe den.

Men det er også en dårlig oplevelse for din hud.

Hvad nu hvis din huds ru tekstur ikke var et resultat af hård kulde, men af alt for varme brusebade? Det kan føles godt mentalt at tage varme brusebade om vinteren, men det samme kan ikke siges om din hud.

Den er beskyttet af en usynlig film lavet af lipider, kaldet hudbarrieren. Denne barriere forhindrer vand i at fordampe for hurtigt og beskytter dig mod eksterne aggressorer. Meget varmt vand opløser denne film meget hurtigere end lunkent vand. Som følge heraf bliver din hud, selvom den er ren, også mere sårbar.

Om vinteren er det en dobbelt smække. Luften er allerede tørrere, varme udtørrer atmosfæren, og skoldhed byge forværrer kun dehydrering. Huden føles stram, kløende og mere reaktiv. Mange vinterrødmer, især på benene eller i ansigtet, kommer ikke kun fra kulden, men fra denne kontrast mellem intens varme og tør luft.

Hvad du kan gøre i stedet

Nøglen er ikke at droppe varme brusebade helt, men at tage dem med måde. Ti minutter i kogende vand har ikke samme effekt som tre minutter. En lille reduktion af temperaturen, især i ansigtet, gør allerede en stor forskel. Og at fugte din hud lige efter, mens den stadig er let fugtig, hjælper med at genoprette den vigtige beskyttende barriere.

Om vinteren kan et bad stadig være et øjeblik med komfort, men det er endnu bedre, når det ledsages af ordentlig hudpleje. En rig creme, olie eller balsam bliver en essentiel allieret for at forhindre varmen i at blive til tørhed. Og om vinteren kan du også sprede dine bade: din krop er trods alt beskyttet mod bakterier under sit tykke lag tøj.

Og der er ingen tvivl om, du har Dr. Mostefa Rafaas, en hudlæge i Paris, godkendelse. "Et bad hver anden dag anbefales til personer uden dermatologiske problemer og sjældnere til patienter med atopisk eksem," forklarer han til Au Féminin .

Det sidste ord? Varme brusebade bør nydes med måde. Hvis du har brug for varme, kan du finde den andre steder: i en dampende krus, et hyggeligt tæppe eller din partners arme.