At sove med skodderne åbne: den "hollandske metode", der kan forbedre søvnen

Fabienne Ba.
Vanskeligheder med at falde i søvn, vågne om natten eller føle sig træt, når man vågner: søvn er en bekymring for mange mennesker. Visse daglige vaner kan spille en nøglerolle for kvaliteten af vores søvn. Blandt dem er en praksis inspireret af den hollandske livsstil, der vinder opmærksomhed: at sove med skodderne åbne for at udnytte det naturlige lys ved solopgang.

En almindelig vane i Holland

I Holland er det ikke ualmindeligt at se huse med sparsomt dækkede vinduer, nogle gange endda uden gardiner eller skodder. Denne tradition, ofte forbundet med en kultur af gennemsigtighed arvet fra den calvinistiske protestantisme, går flere århundreder tilbage.

Ifølge adskillige kulturelle analyser er denne vane baseret på ideen om, at ærlige borgere ikke har noget at skjule. Resultatet er et bylandskab, hvor hjemmenes interiør ofte forbliver synligt fra gaden. Selvom denne tradition oprindeligt ikke var beregnet til at forbedre søvnen, mener nogle specialister, at den kan have gavnlige virkninger på kroppens biologiske ur.

Lysets rolle i døgnrytmen

Naturligt lys spiller en afgørende rolle i reguleringen af døgnrytmen, det indre ur, der organiserer søvn-vågenhedscyklusser over cirka 24 timer. Når dagslyset når øjnene om morgenen, signalerer det til hjernen, at dagen begynder. Denne proces hjælper med at reducere produktionen af melatonin, søvnhormonet, og fremmer vågenhed.

Ifølge søvnspecialister er udsættelse for naturligt lys en af de mest effektive måder at synkronisere kroppens biologiske ur på. Søvnkonsulent Maryanne Taylor forklarer , at naturligt lys direkte påvirker søvncyklusser, såvel som energiniveauer og humør i løbet af dagen.

Hvorfor det at vågne med lys kan hjælpe dig med at sove bedre

At sove med gardinerne åbne giver mulighed for gradvis eksponering for morgenlyset. I modsætning til en urolig opvågning fra en alarm kan denne naturlige overgang hjælpe kroppen med at komme mere blidt ud af søvnen. Morgenlys spiller også en vigtig rolle i at stabilisere døgnrytmen på lang sigt. Adskillige undersøgelser viser, at tidlig morgensol er forbundet med bedre søvnbegyndelse om natten.

En undersøgelse offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift BMC Public Health viser, at udsættelse for naturligt lys før kl. 10 er forbundet med en mere regelmæssig døgnrytme og bedre søvnkvalitet.

En mere naturlig og energisk opvågning

At vågne op i et rum, der gradvist oplyses, kan også fremme en mere naturlig opvågnen. Lys stimulerer visse områder af hjernen, der er involveret i vågenhed og opmærksomhed. Som et resultat vågner kroppen mere gradvist op fra søvnen, hvilket kan reducere følelsen af træthed ved opvågnen. Dette princip bruges endda i nogle lysbaserede vækkeure, der kunstigt replikerer solopgangen for at hjælpe dig med at vågne.

En simpel metode, men en der kræver tilpasning

Selvom denne praksis kan have nogle fordele, er den ikke egnet i alle situationer. I stærkt oplyste bymiljøer om natten kan kunstigt lys forstyrre søvnen, hvis persienner eller skodder forbliver åbne. Lysforurening betragtes også som en faktor, der kan påvirke søvncyklusser.

Metoden fungerer derfor bedst i miljøer, hvor natten forbliver tilstrækkelig mørk, og hvor morgenlyset gradvist kan trænge ind i rummet. Som det ofte er tilfældet med søvn, varierer behovene fra person til person. Nogle mennesker foretrækker at sove i totalt mørke, mens andre føler sig mere udhvilede, når de vågner op til naturligt lys.

Inspireret af en hollandsk tradition er ideen om at sove med skodderne åbne baseret på et simpelt princip: at udnytte naturligt lys til at regulere kroppens biologiske ur. For nogle mennesker er små justeringer af soveværelsesmiljøet nogle gange alt, hvad der skal til for at sove bedre.

Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
