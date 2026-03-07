Denne siddende stilling kan forklare nogle tilbagevendende lidelser.

At krydse benene er en meget almindelig refleks, når man sidder. Denne stilling kan dog have effekter på kroppen, især når den opretholdes i længere perioder. Ifølge flere kropsholdnings- og muskuloskeletal sundhedsspecialister kan denne stilling påvirke blodcirkulationen, bækkenjusteringen og endda bidrage til visse kroniske smerter.

En meget almindelig holdning ... men ikke altid ideel

For mange mennesker er det at krydse benene en af de automatiske gestus, vi tiltager uden overhovedet at tænke over det. Alligevel kan denne vane ændre kroppens naturlige balance. Når benene er krydsede, er bækkenet let vippet, og kroppen skal kompensere for at forblive stabil. På lang sigt kan denne asymmetri påvirke den generelle kropsholdning og forårsage spændinger i visse områder af kroppen, især lænden og hofterne.

Mulige virkninger på blodcirkulationen

At krydse benene kan også forstyrre blodcirkulationen, især når denne stilling opretholdes i længere perioder. Ifølge specialister kan denne stilling forsinke den venøse tilbagestrømning i underekstremiteterne, da venerne kan blive komprimeret i lyskeområdet. Dette kan føre til en følelse af tunge ben eller forværre visse kredsløbsproblemer hos personer, der allerede er i risikozonen.

Den franske nationale sygesikring minder os også om, at det at holde benene over kors i længere tid kan forsinke tilbagestrømningen af venøst blod til benene, hvilket kan forværre symptomerne hos personer, der lider af åreknuder.

En kropsholdning, der kan bidrage til visse smerter

Den primære påvirkning vedrører dog kropsholdningen. Når benene er krydsede, ændres bækkenets position en smule. Kroppen kompenserer derefter for at opretholde balancen , hvilket kan forårsage en vridning af bækkenet og en asymmetri i rygsøjlen. Over tid kan disse ubalancer føre til muskelspændinger og lændesmerter.

Nogle kilder indikerer, at denne stilling ujævnt belaster hofte- og lårmusklerne, hvilket kan bidrage til smerter i bækkenet, balderne eller lænden. Ifølge anatom Adam Taylor fra Lancaster University kan hyppig fastholdelse af denne stilling endda føre til ændringer i længden af visse muskler og i bækkenets stilling. Disse ændringer kan derefter påvirke rygsøjlens og skuldrenes stilling.

Det virkelige problem: at stå stille for længe

Eksperter understreger én vigtig pointe: Det er ikke at krydse benene, der er hovedproblemet, men snarere at opretholde den samme stilling i længere perioder. At sidde i lange strækninger lægger allerede et betydeligt pres på rygsøjlen. Nogle undersøgelser tyder på, at trykket på lændeskiverne kan være højere, når man sidder end når man står, hvilket kan bidrage til rygsmerter, når man forbliver ubevægelig i for lang tid.

Kort sagt, at krydse benene, mens man sidder, er en almindelig gestus og generelt harmløs, når den udføres lejlighedsvis. Men når denne stilling indtages i lange perioder eller gentages meget ofte, kan den bidrage til muskelspændinger, postural ubalance eller endda kredsløbsproblemer hos nogle mennesker. Den bedste strategi er stadig enkel: Varier dine stillinger, undgå at sidde for længe, og bevæg dig regelmæssigt.