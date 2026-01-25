At sove med lyset tændt: hvorfor hjertet ikke kan lide det

I barndommen tilbringer vi vores nætter i lyset fra en natlampe, og nogle gange fortsætter dette trøstende ritual ind i voksenalderen. Dette lille omgivende lys beroliger os og forhindrer os i at forveksle bunken af tøj på stolen med en indbrudstyv. Mens nogle mennesker har brug for totalt mørke for at falde i søvn, foretrækker andre at se deres omgivelser. Alligevel er det en dårlig vane for hjertet at sove med lyset tændt.

Det er ikke godt for hjertet at sove med lyset tændt.

Når man er barn og stadig tror på monsteret i skabet, beder man om en lille natlampe. Eller man beder sin mor om at lade lyset i gangen være tændt, indtil man sover. Selv hvis ens forældre konstant sagde til en: "Det her er ikke Versailles", gav de én dette privilegium, da natten faldt på. Som voksen beholder man nogle gange denne vane, og ikke kun ved særlige lejligheder, hvor det kræver overmenneskelig styrke at slukke lyskontakten. Ens natlamper forbliver tændt fra sengetid til vågnetid, og de er lidt som et trygt tæppe. De dulmer ens frygt og giver en følelse af kontrol over sine omgivelser.

Men her er den dårlige nyhed: Vores hjerter er uenige og lider lydløst under denne natlige vane. Vi føler måske ikke, at vi skader dem, og vi hører dem heller ikke råbe om hjælp, men i det lange løb kan denne vane have dramatiske konsekvenser. Dette er konklusionen af en undersøgelse foretaget af forskere ved Flinders University. For at udføre deres forskning fulgte de næsten 90.000 voksne i ti år. Deltagerne, hvoraf størstedelen var i tresserne, havde radikalt anderledes søvnvaner. De, der sov med lyset tændt, havde en 42 % højere risiko for at få et hjerteanfald.

"Denne sammenhæng har vist sig at være konsistent, uanset fysisk aktivitetsniveau, kost, rygning eller genetisk prædisposition for hjertesygdomme," forklarer StudyFinds . Uanset om dette lys kommer fra en tv-skærm, en dæmpet lampe eller et LED-panel, gør dets intensitet ingen forskel. Dette lys, som lindrer vores psykiske lidelse, forværrer samtidig hjerte-kar-sygdomme.

Lys forvirrer kroppen og forhindrer den i at reparere sig selv.

Det er ikke tilfældigt, at eksperter anbefaler at slukke skærmene en time før sengetid. Kunstigt lys, hvad enten det er blåt, hvidt, gult eller Barbie-lyserødt, narrer kroppen og holder den i en vågen tilstand. Forskere er enige om dette punkt: lys, uanset hvor beroligende det end måtte være, er et forstyrrende element. Det forstyrrer melatoninsekretionen og forstyrrer døgnrytmen, det indre ur, der synkroniserer kroppen med dag-nat-cyklussen. Og blot én lille fejl i mekanismen er nok til at påvirke hele kroppen.

Nervesystemet forbliver meget aktivt, pulsen stiger, og stresshormonerne stiger. Dette forklarer nogle gange de meget ubehagelige hjertebanken ved opvågning, ofte tilskrevet et slemt mareridt. "I det lange løb narrer det kroppen at bo i et kunstigt lyst miljø og kaster den ud i en tilstand af kronisk alarmberedskab, hvilket forhindrer den i at hvile og reparere sig selv ordentligt," forklarer Business Standard . Et andet fund i undersøgelsen, og et betydeligt et af dem, er, at kvinder er i frontlinjen og lider hårdere under virkningerne af dette natlige lys. Udtrykket "lysforurening" har aldrig været mere præcist.

Gode vaner til at beskytte dit hjerte, mens du sover

Hjertet, som bogstaveligt talt er vores motor, bliver allerede dagligt udsat for betydelig belastning med stress, så der er ingen tvivl om at mishandle det under søvn, det eneste øjeblik med hvile. Det er tilrådeligt at slukke alt lys og om nødvendigt dække eventuelle glødende dele af routeren eller tv'et. Vend også din telefon med forsiden nedad mod møblerne (ja, det betyder noget). Invester i mørklægningsgardiner, hvis der kommer lys udefra gennem dine vinduer. Her er nogle andre tips til at passe på dit allerede overbelastede hjerte:

Oprethold en behagelig stuetemperatur. Mellem 18 og 20 °C er ideelt til at fremme en god søvn og undgå hjertebelastning.

Indtag en passende sovestilling. På ryggen eller venstre side for at fremme blodcirkulationen og reducere trykket på hjertet.

Begræns stimulanser før sengetid. Kaffe, te, alkohol eller tunge måltider kan øge puls og blodtryk.

Håndtering af stress og angst. Åndedrætsøvelser, meditation eller stille læsning før sengetid reducerer hjertebanken om natten.

At holde en regelmæssig rutine. At gå i seng og vågne op på faste tidspunkter stabiliserer døgnrytmen og understøtter hjertesundheden.

Vær opmærksom på advarselstegn. Hjertebanken, åndenød eller brystsmerter om natten bør føre til et lægebesøg.

At sove med lyset tændt kan virke harmløst, men indefra er det ikke så uskyldigt, som det ser ud til. Målet er dog ikke at lide af søvnløshed, så hvis lys virkelig er en kilde til velvære, så vælg røde natlamper.